"Пункт назначения" возвращается — первый трейлер и впечатление зрителей

Культовая американская горор-франшиза "Пункт назначения" снова лопнет на большие экраны после почти пятнадцатилетней паузы. Новая часть получила символическое название "Родовое проклятие" и расскажет зрителям о первоисточниках всех трагедий в серии.
Главные тезисы
- Главной героиней шестой части станет студентка колледжа, которая попытается спасти себя и свою семью.
- В фильме снялись известные актеры, среди которых Кейтлин Санта Хуана, Тео Брионес и Ричард Гармон, а также Тони Тодд в своей последней роли.
Что известно о фильме "Пункт назначения: Родовое проклятие"
Главной героиней шестой части станет студентка колледжа. Она страдает от ночных ужасов, в которых постоянно наблюдает только один сценарий — свою гибель и гибель всей семьи.
Девушка вынуждена вернуться домой, чтобы найти человека, который сможет спасти не только ее, но и жизнь самых родных людей.
В этот раз к касту присоединились такие известные актеры как Кейтлин Санта Хуана, Тео Брионес и Ричард Гармон.
Что важно понимать, зрители смогут снова насладиться актерской игрой Тони Тодда, которому досталась роль владельца похоронного бюро Уильяма Блудворта.
Следует обратить внимание на то, что в настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 7 из 10 баллов.
Как зрители реагируют на трейлер:
Вооооооо! Как я соскучился по этому принципу домино. Одна из самых любимых серий;
Я еще от грузовика с деревом и эскалаторами в торговых центрах не отошла;
Наконец-то! Вышел трейлер. Это точно меня заставит посетить кинотеатр!;
Я фанат этого фильма с детства — наконец-то продолжение!;
Мне кажется, что наша страна и так живет в этой франшизе уже 4-й год. Так что, тактическую подготовку и парамедицину лучше смотрите... Больше шансов будет дожить до "финальных титров".
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