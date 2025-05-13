"Пункт назначения" возвращается — первый трейлер и впечатление зрителей
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"Пункт назначения" возвращается — первый трейлер и впечатление зрителей

Что известно о фильме "Пункт назначения: Родовое проклятие"
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Источник:  online.ua

Культовая американская горор-франшиза "Пункт назначения" снова лопнет на большие экраны после почти пятнадцатилетней паузы. Новая часть получила символическое название "Родовое проклятие" и расскажет зрителям о первоисточниках всех трагедий в серии.

Главные тезисы

  • Главной героиней шестой части станет студентка колледжа, которая попытается спасти себя и свою семью.
  • В фильме снялись известные актеры, среди которых Кейтлин Санта Хуана, Тео Брионес и Ричард Гармон, а также Тони Тодд в своей последней роли.

Что известно о фильме "Пункт назначения: Родовое проклятие"

Главной героиней шестой части станет студентка колледжа. Она страдает от ночных ужасов, в которых постоянно наблюдает только один сценарий — свою гибель и гибель всей семьи.

Девушка вынуждена вернуться домой, чтобы найти человека, который сможет спасти не только ее, но и жизнь самых родных людей.

В этот раз к касту присоединились такие известные актеры как Кейтлин Санта Хуана, Тео Брионес и Ричард Гармон.

Что важно понимать, зрители смогут снова насладиться актерской игрой Тони Тодда, которому досталась роль владельца похоронного бюро Уильяма Блудворта.

Это единственный персонаж, который можно было увидеть во всех пяти предыдущих частях франшизы. Роль в "Пункте назначения 6" стала одной из последних для Тодда, умершего после продолжительной болезни в ноябре 2024 года.

Следует обратить внимание на то, что в настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 7 из 10 баллов.

Как зрители реагируют на трейлер:

  1. Вооооооо! Как я соскучился по этому принципу домино. Одна из самых любимых серий;

  2. Я еще от грузовика с деревом и эскалаторами в торговых центрах не отошла;

  3. Наконец-то! Вышел трейлер. Это точно меня заставит посетить кинотеатр!;

  4. Я фанат этого фильма с детства — наконец-то продолжение!;

  5. Мне кажется, что наша страна и так живет в этой франшизе уже 4-й год. Так что, тактическую подготовку и парамедицину лучше смотрите... Больше шансов будет дожить до "финальных титров".

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