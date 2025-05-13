"Пункт назначения" возвращается — первый трейлер и впечатление зрителей

Культовая американская горор-франшиза "Пункт назначения" снова лопнет на большие экраны после почти пятнадцатилетней паузы. Новая часть получила символическое название "Родовое проклятие" и расскажет зрителям о первоисточниках всех трагедий в серии.

Что известно о фильме "Пункт назначения: Родовое проклятие"

Главной героиней шестой части станет студентка колледжа. Она страдает от ночных ужасов, в которых постоянно наблюдает только один сценарий — свою гибель и гибель всей семьи.

Девушка вынуждена вернуться домой, чтобы найти человека, который сможет спасти не только ее, но и жизнь самых родных людей.

В этот раз к касту присоединились такие известные актеры как Кейтлин Санта Хуана, Тео Брионес и Ричард Гармон.

Что важно понимать, зрители смогут снова насладиться актерской игрой Тони Тодда, которому досталась роль владельца похоронного бюро Уильяма Блудворта.

Это единственный персонаж, который можно было увидеть во всех пяти предыдущих частях франшизы. Роль в "Пункте назначения 6" стала одной из последних для Тодда, умершего после продолжительной болезни в ноябре 2024 года. Поделиться

Следует обратить внимание на то, что в настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 7 из 10 баллов.

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