Путін цинічно анонсував нові удари по цивільній інфраструктурі України
Категорія
Політика
Дата публікації

Путін цинічно анонсував нові удари по цивільній інфраструктурі України

Путін
Джерело:  online.ua

Росія готує ще більше масованих атак по інфраструктурі України, нібито у відповідь на обстріл російських міст.

Головні тези:

  • Путін планує посилення ударів по об'єктах інфраструктури України як реакцію на збільшення атак по російській території.
  • Це побічний захід, призначений для зниження мотивації для атак на цивільну інфраструктуру Росії.

Путін цинічно анонсував нові удари по Україні

За словами диктатора Володимира Путіна, Росія посилюватиме удари по об'єктах інфраструктури України на тлі збільшення атак по російській території. Він наголосив, що такі дії розглядаються як захід у відповідь на дії противника.

Путін зазначив, що удари будуть спрямовані таким чином, щоб знизити мотивацію для атак по цивільній інфраструктурі Росії. За його словами, йдеться про системну відповідь на дії української сторони.

Окремо він заявив, що пошкоджені об'єкти на території РФ відновлюються в короткі терміни і не створюють серйозних проблем для країни. За його твердженням, російська інфраструктура здатна швидко компенсувати наслідки ударів.

У нас усе швидко відновлюють, тут жодних проблем немає. Серйозних проблем вони нам створити не зможуть. Ми повинні — і це наступне завдання — відповідати їм як слід. І ми це робимо, і будемо нарощувати наші удари по інфраструктурі противника так, щоб відбити в них бажання нападати на наші цивільні об'єкти. Їм не вдасться вирішити ні завдання роз'єднання суспільства, ні завдання шкоди нам у сфері економіки.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Путін намагається реалізувати таємний проєкт "Скіф" з ядерною зброєю
Путін
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін примарилося, що він захопив вже 4 України
Путін
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Путін запланував розгортання понад 100 тисяч солдатів на кордонах з Європою — розслідування
Путін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?