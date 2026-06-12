Путін цинічно анонсував нові удари по цивільній інфраструктурі України

Росія готує ще більше масованих атак по інфраструктурі України, нібито у відповідь на обстріл російських міст.
Головні тези:
- Путін планує посилення ударів по об'єктах інфраструктури України як реакцію на збільшення атак по російській території.
- Це побічний захід, призначений для зниження мотивації для атак на цивільну інфраструктуру Росії.
Путін цинічно анонсував нові удари по Україні
За словами диктатора Володимира Путіна, Росія посилюватиме удари по об'єктах інфраструктури України на тлі збільшення атак по російській території. Він наголосив, що такі дії розглядаються як захід у відповідь на дії противника.
Окремо він заявив, що пошкоджені об'єкти на території РФ відновлюються в короткі терміни і не створюють серйозних проблем для країни. За його твердженням, російська інфраструктура здатна швидко компенсувати наслідки ударів.
У нас усе швидко відновлюють, тут жодних проблем немає. Серйозних проблем вони нам створити не зможуть. Ми повинні — і це наступне завдання — відповідати їм як слід. І ми це робимо, і будемо нарощувати наші удари по інфраструктурі противника так, щоб відбити в них бажання нападати на наші цивільні об'єкти. Їм не вдасться вирішити ні завдання роз'єднання суспільства, ні завдання шкоди нам у сфері економіки.
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