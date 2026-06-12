Путін цинічно анонсував нові удари по цивільній інфраструктурі України

Росія готує ще більше масованих атак по інфраструктурі України, нібито у відповідь на обстріл російських міст.

Путін цинічно анонсував нові удари по Україні

За словами диктатора Володимира Путіна, Росія посилюватиме удари по об'єктах інфраструктури України на тлі збільшення атак по російській території. Він наголосив, що такі дії розглядаються як захід у відповідь на дії противника.

Путін зазначив, що удари будуть спрямовані таким чином, щоб знизити мотивацію для атак по цивільній інфраструктурі Росії. За його словами, йдеться про системну відповідь на дії української сторони. Поширити

Окремо він заявив, що пошкоджені об'єкти на території РФ відновлюються в короткі терміни і не створюють серйозних проблем для країни. За його твердженням, російська інфраструктура здатна швидко компенсувати наслідки ударів.