Путин цинично анонсировал новые удары по гражданской инфраструктуре Украины

Россия готовит еще больше массированных атак по инфраструктуре Украины, якобы в ответ на обстрелы российских городов.

Путин цинично анонсировал новые удары по Украине

По словам диктатора Владимира Путина, Россия будет ужесточать удары по объектам инфраструктуры Украины на фоне увеличения атак по российской территории. Он подчеркнул, что такие действия рассматриваются как ответная мера на действия противника.

Путин отметил, что удары будут направлены таким образом, чтобы снизить мотивацию атак по гражданской инфраструктуре России. По его словам, речь идет о системном ответе на действия украинской стороны. Поделиться

Отдельно он заявил, что поврежденные объекты на территории РФ восстанавливаются в короткие сроки и не создают серьезных проблем для страны. По его утверждению, российская инфраструктура способна быстро восполнить последствия ударов.