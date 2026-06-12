Путин цинично анонсировал новые удары по гражданской инфраструктуре Украины
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Политика
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Путин цинично анонсировал новые удары по гражданской инфраструктуре Украины

Путин
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Источник:  online.ua

Россия готовит еще больше массированных атак по инфраструктуре Украины, якобы в ответ на обстрелы российских городов.

Главные тезисы

  • Путин анонсировал новые удары по инфраструктуре Украины в ответ на обстрелы российских городов.
  • Удары направлены на снижение мотивации для атак на гражданскую инфраструктуру России.

Путин цинично анонсировал новые удары по Украине

По словам диктатора Владимира Путина, Россия будет ужесточать удары по объектам инфраструктуры Украины на фоне увеличения атак по российской территории. Он подчеркнул, что такие действия рассматриваются как ответная мера на действия противника.

Путин отметил, что удары будут направлены таким образом, чтобы снизить мотивацию атак по гражданской инфраструктуре России. По его словам, речь идет о системном ответе на действия украинской стороны.

Отдельно он заявил, что поврежденные объекты на территории РФ восстанавливаются в короткие сроки и не создают серьезных проблем для страны. По его утверждению, российская инфраструктура способна быстро восполнить последствия ударов.

У нас все быстро восстанавливают, здесь нет никаких проблем. Серьезных проблем они нам создать не смогут. Мы должны — и это следующее задание — отвечать им как следует. И мы это делаем и будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника так, чтобы отразить в них желание нападать на наши гражданские объекты. Им не удастся решить ни нанесение разъединения общества, ни нанесение вреда нам в сфере экономики.

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