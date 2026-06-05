Путин пригрезилось, что он захватил уже 4 Украины

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз публично опозорился, выступая с заявлением о ходе захватнической войны РФ против Украины. В этот раз он начал придумывать, что российские войска оккупировали почти "две тысячи четыреста сорок тысяч квадратных километров". То есть, по словам главы Кремля, речь идет о площади сразу четырех Украин.

Путин снова заврался о ходе войны против Украины

Ни для кого не секрет, что площадь Украины в ее международно признанных границах составляет примерно 603,6 тысяч кв. км.

А российский диктатор решил похвастаться оккупацией территорий, вчетверо превышающих украинские.

Путин также продолжает уверять россиян, что армия РФ успешно продвигается по всем направлениям фронта.

Однако он не спешит вспоминать, что захватнические войска провалили зимнюю и весеннюю кампании в 2026 году, а май стал для оккупантов одним из худших месяцев за последние три года.

Глава Кремля также добавил, что Россия "полностью" на 100% захватила Луганскую область и значительно продвинулась в Донецкой.

Совсем еще недавно Украина контролировала где-то процентов 25 [Донецк], сейчас уже меньше 15%, — лжет Путин. Поделиться

По его убеждению, Россия каким-то образом контролирует даже 80% Запорожской области.