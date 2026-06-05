Путін примарилося, що він захопив вже 4 України

Російський диктатор Володимир Путін укотре публічно зганьбився, виступаючи із заявою про хід загарбницької війни РФ проти України. Цього разу він почав вигадувати, що російські війські окупували майже "дві тисячі чотириста сорок тисяч квадратних кілометрів". Тобто, за словами глави Кремля, йдеться про площу одразу чотирьох Україн.

Путін знову забрехався про хід війни проти України

Ні для кого не секрет, що площа України в її міжнародно визнаних кордонах становить приблизно 603,6 тисячі кв. км.

А російський диктатор вирішив похизуватися окупацією територій, які вчетверо перевищують українські.

Путін також продовжує запевняти росіян, що армія РФ успішно просувається на всіх напрямках фронту.

Однак він не поспішає згадувати, що загарбницькі війська провали зимову та весняну кампанії у 2026 році, а травень став для окупантів одним з найгірших місяців за останні три роки.

Глава Кремля також додав,що Росія "повністю", на 100%, захопила Луганську область і значно просунулася у Донецькій.

Зовсім ще недавно Україна контролювала десь відсотків 25 [Донеччини], зараз уже менше ніж 15%, — бреше Путін. Поширити

На його переконання, Росія якимось чином контролює навіть "80% Запорізької області".