Відкритий лист Зеленського до Путіна. Що замислив президент України

Відкритий лист українського лідера Володимира Зеленського до російського диктатора Володимира Путіна, який був оприлюднений 4 червня, сколихнув світову політику та західні ЗМІ. Останні одразу відреагували на публічне звернення президента України сотнями аналітичних матеріалів, в яких намагался розібратися, що ж саме цього разу замислив Зеленський. Редакція online.ua відібрала найцікавіші думки та висновки провідних іноземних медіа та експертів.

Зеленський обрав слушний момент, щоб схилити Путіна до миру

На переконання французької газети Le Monde, український лідер знову робить все можливе, щоб “повернути Росію за стіл переговорів”.

Журналісти також звернули увагу на те, як Зеленський описує переваги Сил оборони України на фронті, таким чином наголошуючи, що в армії РФ залишається дедалі менше шансів на перемогу.

Зеленський звинувачує Путіна в тому, що той присвятив майже половину своїх двадцяти шести років при владі веденню війни проти України, і стверджує, що конфлікт є його «особистим вибором, — пише медіа. Поширити

Німецьке видання Die Zeit дійшло висновку, що “Лист Зеленського місцями має погрозливий підтекст”.

До прикладу, у ньому згадується, як кардинально змінилося ставлення українців до глави Кремля за останні 4 роки.

Український лідер закликає Путіна не боятися мирного шляху й погодитися на прямий діалог.

Окрім того, Зеленський чітко дає зрозуміти російському диктатору, що Україна не збирається здаватися, а буде воювати далі, якщо РФ не зупинить бойові дії.

Видання The New York Times вважає, що президент України вирішив піти ва-банк та фактично наважився на “одне із найрізкіших прямих звернень до Путіна”.

На переконання журналістів, Зеленський зміг поєднати в своєму листі публічне глузування над диктатором із пропозицію відновити мирні переговори.

Російського лідера розкритикували за невдачі воєнного часу, інфляцію та залежність Росії від Китаю. Також у ньому зазначався похилий вік пана Путіна, — наголошують американські журналісти. Поширити

У The New York Times також вважають, що цей лист можна сприйняти навіть як “піар-хід”, який розхвалює успішну операцію України в Санкт-Петербурзі.

Команда BBC схиляється до думки, що “тон листа був зухвалим, навіть глузливим”.