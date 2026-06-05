Открытое письмо Зеленского Путину. Что задумал президент Украины
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Политика
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Открытое письмо Зеленского Путину. Что задумал президент Украины

Зеленский выбрал подходящий момент, чтобы склонить Путина к миру
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Источник:  online.ua

Открытое письмо украинского лидера Владимира Зеленского к российскому диктатору Владимиру Путину, которое было обнародовано 4 июня, всколыхнуло мировую политику и западные СМИ. Последние сразу отреагировали на публичное обращение президента Украины сотнями аналитических материалов, в которых пытался разобраться, что именно на этот раз задумал Зеленский. Редакция online.ua отобрала самые интересные мнения и выводы ведущих иностранных медиа и экспертов.

Главные тезисы

  • Как считают СМИ, тон письма Зеленского был дерзким, даже насмешливым.
  • Возможно, оно было адресовано не только Путину, но и Трампу.

Зеленский выбрал подходящий момент, чтобы склонить Путина к миру

По убеждению французской газеты Le Monde , украинский лидер снова делает все возможное, чтобы вернуть Россию за стол переговоров.

Журналисты также обратили внимание на то, как Зеленский описывает преимущества Сил обороны Украины на фронте, отмечая, что в армии РФ остается все меньше шансов на победу.

Зеленский обвиняет Путина в том, что тот посвятил почти половину своих двадцати шести лет у власти ведению войны против Украины, и утверждает, что конфликт является его “личным выбором”, — пишет медиа.

Немецкое издание Die Zeit пришло к выводу, что "Письмо Зеленского местами имеет угрожающий подтекст".

К примеру, в нем упоминается, как кардинально изменилось отношение украинцев к главе Кремля за последние 4 года.

Украинский лидер призывает Путина не бояться мирного пути и согласиться на прямой диалог.

Кроме того, Зеленский четко дает понять российскому диктатору, что Украина не собирается сдаваться, а будет воевать дальше, если РФ не остановит боевые действия.

Издание The New York Times считает, что президент Украины решил пойти ва-банк и фактически отважился на "одно из самых резких обращений к Путину".

По мнению журналистов, Зеленский смог соединить в своем письме публичную насмешку над диктатором с предложением возобновить мирные переговоры.

Российский лидер был раскритикован за неудачи военного времени, инфляцию и зависимость России от Китая. Также в нем отмечался преклонный возраст господина Путина, — пишут американские журналисты.

В The New York Times также считают, что это письмо можно воспринять даже как пиар-ход, который расхваливает успешную операцию Украины в Санкт-Петербурге.

Команда BBC склоняется к мнению, что "тон письма был дерзким, даже насмешливым".

Большинство СМИ убеждены, что Зеленский решил в который раз напомнить Путину, что тот проигрывает войну и предложить диктатору закончить боевые действия, пока не стало слишком поздно.

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