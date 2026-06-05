Макрон созывает новое заседание "Коалиции решительных" для помощи Украине

Французский лидер Эммануэль Макрон публично объявил, что следующее заседание "Коалиции решительных" состоится в Париже 13-14 июля. Кроме того, он добавил, что готовится к новой встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Главные тезисы
- В настоящее время "Коалиция решительных" находится под французским командованием.
- Оно перейдет под британское председательство уже в следующем месяце.
"Коалиция решительных" соберется в Париже
Президент Франции официально подтвердил, что новое заседание "Коалиции решительных" состоится в Париже 13-14 июля.
Кроме того, накануне Макрон намерен встретиться с украинским лидером.
По его словам, эти переговоры состоятся уже через несколько дней.
Как отметил глава республики, он уже пригласил всех участников "Коалиции решительных" приехать в Париж 13 и 14 июля для проведения структурированной встречи этой коалиции.
Эммануэль Макрон добавил, что призвал участников "Коалиции решительных" также принять участие во французском национальном празднике 14 июля (День взятия Бастилии. — ред.).
Что важно понимать, этот военный парад в День взятия Бастилии станет последним для президента Макрона.
Недавно он признался журналистам, что планирует уйти из большой политики.
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