Макрон созывает новое заседание "Коалиции решительных" для помощи Украине
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Макрон созывает новое заседание "Коалиции решительных" для помощи Украине

Зеленский и Макрон
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Французский лидер Эммануэль Макрон публично объявил, что следующее заседание "Коалиции решительных" состоится в Париже 13-14 июля. Кроме того, он добавил, что готовится к новой встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Главные тезисы

  • В настоящее время "Коалиция решительных" находится под французским командованием.
  • Оно перейдет под британское председательство уже в следующем месяце.

"Коалиция решительных" соберется в Париже

Президент Франции официально подтвердил, что новое заседание "Коалиции решительных" состоится в Париже 13-14 июля.

Кроме того, накануне Макрон намерен встретиться с украинским лидером.

По его словам, эти переговоры состоятся уже через несколько дней.

Мы встретимся с президентом Зеленским через несколько дней — чтобы одновременно организовать поддержку в рамках "Коалиции решительных" и структурировать ее.

Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон

Президент Франции

Как отметил глава республики, он уже пригласил всех участников "Коалиции решительных" приехать в Париж 13 и 14 июля для проведения структурированной встречи этой коалиции.

Эммануэль Макрон добавил, что призвал участников "Коалиции решительных" также принять участие во французском национальном празднике 14 июля (День взятия Бастилии. — ред.).

Что важно понимать, этот военный парад в День взятия Бастилии станет последним для президента Макрона.

Недавно он признался журналистам, что планирует уйти из большой политики.

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