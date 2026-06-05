Украина спасла из российского плена еще 185 воинов

5 июня глава государства Владимир Зеленский сообщил, что из российского плена в Украину вернулись еще 185 защитников. Кроме того, также удалось спасти одного гражданского.

Обмен пленными 5 июня: все подробности

Еще 185 украинских защитников сегодня возвращаются домой из российской неволи. И также с защитниками возвращается один гражданский. Воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Рядовые, сержанты и офицеры. Владимир Зеленский Президент Украины

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

По словам главы государства, речь идет о бойцах, которые держали оборону в Мариуполе и на «Азовстале», а также Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском и Курском направлениях.

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Среди них возвращаются из российского плена те, которые там находились еще с 2022 года, — подчеркнул Зеленский. Поделиться

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Обмен по поручению Президента Украины провела команда Координационного штаба.

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Глава ОПУ Кирилл Буданов подтвердил, что важную роль в этом освобождении украинцев, как и предыдущих, сыграли партнеры из Соединенных Штатов Америки и Объединенных Арабских Эмиратов.

Фото: facebook.com/zelenskyy.official