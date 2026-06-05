Украина спасла из российского плена еще 185 воинов

5 июня глава государства Владимир Зеленский сообщил, что из российского плена в Украину вернулись еще 185 защитников. Кроме того, также удалось спасти одного гражданского.
Главные тезисы
- Новому обмену посодействовали США и ОАЭ.
- Большинство тех, кого удалось вернуть домой, находились в неволе с 2022 года.
Обмен пленными 5 июня: все подробности
По словам главы государства, речь идет о бойцах, которые держали оборону в Мариуполе и на «Азовстале», а также Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском и Курском направлениях.
Обмен по поручению Президента Украины провела команда Координационного штаба.
Глава ОПУ Кирилл Буданов подтвердил, что важную роль в этом освобождении украинцев, как и предыдущих, сыграли партнеры из Соединенных Штатов Америки и Объединенных Арабских Эмиратов.
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