Україна врятувала з російського полону ще 185 воїнів

5 червня глава держави Володимир Зеленський повідомив, що з російського полону в Україну повернулися ще 185 оборонців. Окрім того, також вдалося врятувати одного цивільного.

Обмін полоненими 5 червня — перші подробці

Ще 185 українських захисників сьогодні повертаються додому з російської неволі. І також із захисниками повертається один цивільний. Воїни Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Рядові, сержанти й офіцери. Володимир Зеленський Президент України

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

За словами глави держави, йдеться про бійців, які тримали оборону в Маріуполі та на «Азовсталі», а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках.

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Серед них ті, хто повертається після років російського полону, в якому перебували ще з 2022 року, — наголосив Зеленський. Поширити

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Обмін за дорученням Президента України провела команда Координаційного штабу з питань полонених.

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Очільник ОПУ Кирило Буданов підтвердив, що важливу роль у цьому звільненні українців, як і в попередніх, відіграли партнери зі Сполучених Штатів Америки та Обʼєднаних Арабських Еміратів.

Фото: facebook.com/zelenskyy.official