Україна врятувала з російського полону ще 185 воїнів

5 червня глава держави Володимир Зеленський повідомив, що з російського полону в Україну повернулися ще 185 оборонців. Окрім того, також вдалося врятувати одного цивільного.
Головні тези:
- Новому обміну посприяли США та ОАЕ.
- Більшість тих, кого вдалося повернути додому, перебували в неволі з 2022 року.
Обмін полоненими 5 червня — перші подробці
За словами глави держави, йдеться про бійців, які тримали оборону в Маріуполі та на «Азовсталі», а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках.
Обмін за дорученням Президента України провела команда Координаційного штабу з питань полонених.
Очільник ОПУ Кирило Буданов підтвердив, що важливу роль у цьому звільненні українців, як і в попередніх, відіграли партнери зі Сполучених Штатів Америки та Обʼєднаних Арабських Еміратів.
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