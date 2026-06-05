Макрон скликає нове засідання "Коаліції рішучих" для допомоги Україні
Категорія
Політика
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Макрон скликає нове засідання "Коаліції рішучих" для допомоги Україні

Зеленський і Макрон
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Французький лідер Еммануель Макрон публічно оголосив, що наступне засідання "Коаліції рішучих" відбудеться у Парижі 13-14 липня. Окрім того, він додав, що готується до нової зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським.

Головні тези:

  • Наразі "Коаліція рішучих" перебуває під французьким командуванням.
  • Вона перейде під британське головування уже наступного місяця.

"Коаліція рішучих" збереться в Парижі

Президент Франції офіційно підтвердив, що нове засідання "Коаліції рішучих" відбудеться у Парижі 13-14 липня.

Окрім того, напередодні Макрон має намір зустрітися з українським лідером.

За його словами, ці переговори відбудуться вже за кілька днів.

Ми зустрінемося з президентом Зеленським через кілька днів — для того, щоб одночасно організувати підтримку в рамках "Коаліції рішучих" і структурувати її.

Еммануель Макрон

Еммануель Макрон

Президент Франції

Як зазначив глава республіки, він вже запросив усіх учасників "Коаліції рішучих" приїхати до Парижа 13 та 14 липня для проведення структурованої зустрічі цієї коаліції.

Еммануель Макрон додав, що закликав учасників "Коаліцію рішучих" також взяти участь у французькому національному святі 14 липня (День взяття Бастилії. — ред.).

Що важливо розуміти, цей військовий парад на День взяття Бастилії стане останнім для президента Макрона.

Нещодавно він зізнався журналістам, що планує піти з великої політики.

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