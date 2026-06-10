Путин запланировал развертывание более 100 тысяч солдат на границах с Европой — расследование

В рамках совместного расследования SVT и NRK стало известно, что российский диктатор Владимир Путин приказал построить у своих границ новую инфраструктуру для размещения десятков тысяч военных.

Новый план Путина — что о нем известно

Используя спутниковые снимки, европейские журналисты проанализировали российскую военную инфраструктуру у границ ЕС, пишут SVT и NRK.



Особое внимание расследователей привлекли многочисленные новые казармы для тысяч военных, склады боеприпасов, места размещения техники.

В частности, в Петсамо (Печенге) в 10 км от границы с Норвегией в Лапландии фиксируется строительство казарм и скопление техники. То же происходит в Петрозаводске у границ с Финляндией. В Саперном у финских границ и Луге в районе Пскова, в Балтийске Калининградской области скапливается техника. Поделиться

Кроме того, указано, что в Кирилловском в 70 км от границ с Финляндией строится новый инфраструктурный комплекс.

Также указано, что в Кандалакше на Белом море развивается существующая база.

Все последние изменения прокомментировал командующий финской армией Паси Велимяки.