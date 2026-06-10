Путин запланировал развертывание более 100 тысяч солдат на границах с Европой — расследование

В рамках совместного расследования SVT и NRK стало известно, что российский диктатор Владимир Путин приказал построить у своих границ новую инфраструктуру для размещения десятков тысяч военных.
Главные тезисы
- На границах с Северной Европой и Балтией могут быть сосредоточены 115 тысяч личного состава армии РФ.
- Это свидетельствует о подготовке российских возможностей для большой войны с НАТО.
Новый план Путина — что о нем известно
Используя спутниковые снимки, европейские журналисты проанализировали российскую военную инфраструктуру у границ ЕС, пишут SVT и NRK.
Особое внимание расследователей привлекли многочисленные новые казармы для тысяч военных, склады боеприпасов, места размещения техники.
Кроме того, указано, что в Кирилловском в 70 км от границ с Финляндией строится новый инфраструктурный комплекс.
Также указано, что в Кандалакше на Белом море развивается существующая база.
Все последние изменения прокомментировал командующий финской армией Паси Велимяки.
По его словам, после развития российской инфраструктуры под границами страны может появиться около 80 тысяч российских военных — то есть в четыре раза больше, чем было до сих пор.
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