Путін запланував розгортання понад 100 тисяч солдатів на кордонах з Європою — розслідування
Категорія
Світ
Дата публікації

Путін запланував розгортання понад 100 тисяч солдатів на кордонах з Європою — розслідування

Путін
Джерело:  online.ua

У межах спільного розслідування  SVT та NRK стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін наказав розбудувати біля своїх кордонів нову інфраструктуру для розміщення десятків тисяч військових.

Головні тези:

  •  На кордонах з Північною Європою і Балтією може бути зосереджено 115 тисяч особового складу армії РФ.
  • Це свідчить про підготовку російський спроможностей для великої війни з НАТО.

Новий план Путіна — що про нього відомо

Використовуючи супутникові знімки європейські журналісти проаналізували російську військову інфраструктуру біля кордонів ЄС, пишуть SVT та NRK.

Так, стало відомо, що її дуже швидко розбудовують низці локацій.

Особливу увагу розслідувачів привернули численні нові казарми для тисяч військових, склади боєприпасів, місця розміщення техніки.

Зокрема, у Петсамо (Печензі) за 10 км від кордону з Норвегією у Лапландії фіксується будівництво казарм та скупчення техніки. Те ж саме відбувається у Петрозаводську біля кордонів з Фінляндією. У Сапьорному біля фінських кордонів та Лузі в районі Пскова, у Балтійську Калінінградської області накопичується техніка.

Окрім того, наголошується, що в Кіріловському за 70 км від кордонів з Фінляндією будується новий інфраструктурний комплекс.

Також вказано, що в Кандалакші на Білому морі розбудовується існуюча база.

Усі останні зміни прокоментував командувач фінської армії Пасі Вялімякі.

За його словами, після розбудови російської інфраструктури під кордонами країни може з’явилися близько 80 тисяч російських військових — тобто вчетверо більше, ніж було досі.

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