Путін запланував розгортання понад 100 тисяч солдатів на кордонах з Європою — розслідування

У межах спільного розслідування SVT та NRK стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін наказав розбудувати біля своїх кордонів нову інфраструктуру для розміщення десятків тисяч військових.

Новий план Путіна — що про нього відомо

Використовуючи супутникові знімки європейські журналісти проаналізували російську військову інфраструктуру біля кордонів ЄС, пишуть SVT та NRK.

Так, стало відомо, що її дуже швидко розбудовують низці локацій.

Особливу увагу розслідувачів привернули численні нові казарми для тисяч військових, склади боєприпасів, місця розміщення техніки.

Зокрема, у Петсамо (Печензі) за 10 км від кордону з Норвегією у Лапландії фіксується будівництво казарм та скупчення техніки. Те ж саме відбувається у Петрозаводську біля кордонів з Фінляндією. У Сапьорному біля фінських кордонів та Лузі в районі Пскова, у Балтійську Калінінградської області накопичується техніка. Поширити

Окрім того, наголошується, що в Кіріловському за 70 км від кордонів з Фінляндією будується новий інфраструктурний комплекс.

Також вказано, що в Кандалакші на Білому морі розбудовується існуюча база.

Усі останні зміни прокоментував командувач фінської армії Пасі Вялімякі.