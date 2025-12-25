Путін цинічно заявляв Бушу про "права РФ на Україну" ще понад 20 років тому
Категорія
Політика
Дата публікації

Путін цинічно заявляв Бушу про "права РФ на Україну" ще понад 20 років тому

Путін
Джерело:  online.ua

Національний архів безпеки США опублікував стенограми зустрічей і телефонних розмов нелегітимного президента РФ Володимира Путіна та колишнього президента США Джорджа Буша-молодшого у період з 2001 по 2008 рік. Зокрема, теми зустрічей лідерів стосувались потенційного членства РФ та України в НАТО.

Головні тези:

  • Путін заявив Бушу, що росіяни почуваються «обдуреними» через розпад Радянського Союзу.
  • Російський диктатор неодноразово повертався до теми розширення НАТО та натякав на потенційне членство Росії в Альянсі.
  • Путін називав Україну “штучною країною”, яка сформувалася з територій сусідніх країн.

Путін заявляв про права РФ на Україну президенту США Бушу-молодшому

Під час першої зустрічі у червні 2001 року в Словенії Путін заявив Бушу, що росіяни почуваються «обдуреними» через розпад Радянського Союзу.

Люди в Росії відчувають себе обдуреними масштабними змінами, які принесли більше свободи, якою вони не можуть насолоджуватися. Не тільки бідні, але й еліта відчуває розчарування. Що насправді сталося? Радянська добра воля змінила світ, добровільно. І росіяни добровільно віддали тисячі квадратних кілометрів території, що було нечувано. Україну, яка століттями була частиною Росії, віддали. Казахстан віддали. Кавказ теж. Важко уявити, і це зробили партійні боси.

Окрім цього, російський диктатор неодноразово повертався до теми розширення НАТО та натякав на потенційне членство Росії в Альянсі.

Ви зробили важливу заяву, коли сказали, що Росія не буде ворогом… Росія є європейською та багатоетнічною, як і Сполучені Штати... Я можу уявити, як ми станемо союзниками. Тільки вкрай необхідно, щоб ми об’єдналися з іншими. Але ми почуваємося виключеними з НАТО. Якщо Росія не є частиною цього, звичайно, вона почувається виключеною, – сказав Путін, додавши, що у 1954 році Радянський Союз подав заявку на вступ до НАТО, і він має цей документ.

Джордж Буш-молодший на заяву Путіна сказав, що «це цікаво».

Путін заявив, що НАТО відмовило СРСР у вступі через чотири причини, а саме: відсутність угоди з Австрією, відсутність угоди з Німеччиною, тоталітарний контроль над Східною Європою та необхідність співпраці Росії в процесі роззброєння ООН.

Зараз усі ці умови виконані. Можливо, Росія могла б стати союзником. Але справжнє питання полягає в тому, як ми пов’язуємо Росію з рештою цивілізованого світу. Річ у тому, що НАТО розширюється, і ми не маємо права голосу в цьому питанні, - заявив Путін.

Уже під час зустрічі президентів США та Росії в Сочі у 2008 році Путін заявив, що вступ України до НАТО спровокує конфлікт між РФ і США. На запитання, чому він так вважає, Путін відповів, що Україна – «штучна країна», яка сформувалася з територій сусідніх країн.

Він також заявив, що 70% населення України нібито виступили проти вступу до НАТО, і їхню позицію підтримує і Росія.

Це (вступ України до НАТО) створює загрозу розміщення військових баз і нових військових систем поблизу Росії. Це створило для нас невизначеність і загрози. І, покладаючись на антинатівські сили в Україні, Росія працювала б над позбавленням НАТО можливості розширення.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін вигадав вимогу, щоб не було "жодних нових СВО"
"прямої лінії" Путіна, російська служба ВВС Пряма мова: "Не буде жодних нових СВО, якщо ви будете ставитися до нас з повагою і дотримуватися наших інтересів, так само як і ми постійно намагалися дотримуватися ваших". Деталі: Він також згадав нібито роз
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
"Війна неминуча". НАТО накрила хвиля паніки через плани Путіна
Європу може охопити ще масштабніша війна
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
У Путіна відкинули нові пропозиції України та Європи
Путін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?