Путін цинічно заявляв Бушу про "права РФ на Україну" ще понад 20 років тому

Національний архів безпеки США опублікував стенограми зустрічей і телефонних розмов нелегітимного президента РФ Володимира Путіна та колишнього президента США Джорджа Буша-молодшого у період з 2001 по 2008 рік. Зокрема, теми зустрічей лідерів стосувались потенційного членства РФ та України в НАТО.
Головні тези:
- Путін заявив Бушу, що росіяни почуваються «обдуреними» через розпад Радянського Союзу.
- Російський диктатор неодноразово повертався до теми розширення НАТО та натякав на потенційне членство Росії в Альянсі.
- Путін називав Україну “штучною країною”, яка сформувалася з територій сусідніх країн.
Путін заявляв про права РФ на Україну президенту США Бушу-молодшому
Під час першої зустрічі у червні 2001 року в Словенії Путін заявив Бушу, що росіяни почуваються «обдуреними» через розпад Радянського Союзу.
Окрім цього, російський диктатор неодноразово повертався до теми розширення НАТО та натякав на потенційне членство Росії в Альянсі.
Ви зробили важливу заяву, коли сказали, що Росія не буде ворогом… Росія є європейською та багатоетнічною, як і Сполучені Штати... Я можу уявити, як ми станемо союзниками. Тільки вкрай необхідно, щоб ми об’єдналися з іншими. Але ми почуваємося виключеними з НАТО. Якщо Росія не є частиною цього, звичайно, вона почувається виключеною, – сказав Путін, додавши, що у 1954 році Радянський Союз подав заявку на вступ до НАТО, і він має цей документ.
Джордж Буш-молодший на заяву Путіна сказав, що «це цікаво».
Путін заявив, що НАТО відмовило СРСР у вступі через чотири причини, а саме: відсутність угоди з Австрією, відсутність угоди з Німеччиною, тоталітарний контроль над Східною Європою та необхідність співпраці Росії в процесі роззброєння ООН.
Уже під час зустрічі президентів США та Росії в Сочі у 2008 році Путін заявив, що вступ України до НАТО спровокує конфлікт між РФ і США. На запитання, чому він так вважає, Путін відповів, що Україна – «штучна країна», яка сформувалася з територій сусідніх країн.
Він також заявив, що 70% населення України нібито виступили проти вступу до НАТО, і їхню позицію підтримує і Росія.
Це (вступ України до НАТО) створює загрозу розміщення військових баз і нових військових систем поблизу Росії. Це створило для нас невизначеність і загрози. І, покладаючись на антинатівські сили в Україні, Росія працювала б над позбавленням НАТО можливості розширення.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-