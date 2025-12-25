Путін цинічно заявляв Бушу про "права РФ на Україну" ще понад 20 років тому

Національний архів безпеки США опублікував стенограми зустрічей і телефонних розмов нелегітимного президента РФ Володимира Путіна та колишнього президента США Джорджа Буша-молодшого у період з 2001 по 2008 рік. Зокрема, теми зустрічей лідерів стосувались потенційного членства РФ та України в НАТО.

Путін заявляв про права РФ на Україну президенту США Бушу-молодшому

Під час першої зустрічі у червні 2001 року в Словенії Путін заявив Бушу, що росіяни почуваються «обдуреними» через розпад Радянського Союзу.

Люди в Росії відчувають себе обдуреними масштабними змінами, які принесли більше свободи, якою вони не можуть насолоджуватися. Не тільки бідні, але й еліта відчуває розчарування. Що насправді сталося? Радянська добра воля змінила світ, добровільно. І росіяни добровільно віддали тисячі квадратних кілометрів території, що було нечувано. Україну, яка століттями була частиною Росії, віддали. Казахстан віддали. Кавказ теж. Важко уявити, і це зробили партійні боси. Поширити

Окрім цього, російський диктатор неодноразово повертався до теми розширення НАТО та натякав на потенційне членство Росії в Альянсі.

Ви зробили важливу заяву, коли сказали, що Росія не буде ворогом… Росія є європейською та багатоетнічною, як і Сполучені Штати... Я можу уявити, як ми станемо союзниками. Тільки вкрай необхідно, щоб ми об’єдналися з іншими. Але ми почуваємося виключеними з НАТО. Якщо Росія не є частиною цього, звичайно, вона почувається виключеною, – сказав Путін, додавши, що у 1954 році Радянський Союз подав заявку на вступ до НАТО, і він має цей документ.

Джордж Буш-молодший на заяву Путіна сказав, що «це цікаво».

Путін заявив, що НАТО відмовило СРСР у вступі через чотири причини, а саме: відсутність угоди з Австрією, відсутність угоди з Німеччиною, тоталітарний контроль над Східною Європою та необхідність співпраці Росії в процесі роззброєння ООН.

Зараз усі ці умови виконані. Можливо, Росія могла б стати союзником. Але справжнє питання полягає в тому, як ми пов’язуємо Росію з рештою цивілізованого світу. Річ у тому, що НАТО розширюється, і ми не маємо права голосу в цьому питанні, - заявив Путін. Поширити

Уже під час зустрічі президентів США та Росії в Сочі у 2008 році Путін заявив, що вступ України до НАТО спровокує конфлікт між РФ і США. На запитання, чому він так вважає, Путін відповів, що Україна – «штучна країна», яка сформувалася з територій сусідніх країн.

Він також заявив, що 70% населення України нібито виступили проти вступу до НАТО, і їхню позицію підтримує і Росія.