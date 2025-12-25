Путин цинично заявлял Бушу о "правах РФ на Украину" еще более 20 лет назад
Путин цинично заявлял Бушу о "правах РФ на Украину" еще более 20 лет назад

Путин
Источник:  online.ua

Национальный архив безопасности США опубликовал стенограммы встреч и телефонных разговоров нелегитимного президента РФ Владимира Путина и бывшего президента США Джорджа Буша-младшего в период с 2001 по 2008 год. В частности, темы встреч лидеров касались потенциального членства РФ и Украины в НАТО.

Главные тезисы

  • Путин заявил Бушу, что россияне чувствуют себя «обманутыми» из-за распада Советского Союза.
  • Российский диктатор неоднократно возвращался к теме расширения НАТО и намекал на потенциальное членство России в Альянсе.
  • Путин называл Украину "искусственной страной", которая сформировалась с территорий соседних стран.

Путин заявлял о правах РФ на Украину президенту США Бушу-младшему

Во время первой встречи в июне 2001 года в Словении Путин заявил Бушу , что россияне чувствуют себя «обманутыми» из-за распада Советского Союза.

Люди в России чувствуют себя обманутыми масштабными переменами, которые принесли больше свободы, которой они не могут наслаждаться. Не только бедные, но и элита испытывает разочарование. Что действительно произошло? Советская добрая воля изменила мир, добровольно. И россияне добровольно отдали тысячи квадратных километров неслыханно территории. Украину, которая веками являлась частью России, отдали. Казахстан отдали. Кавказ тоже. Трудно вообразить, и это сделали партийные боссы.

Кроме того, российский диктатор неоднократно возвращался к теме расширения НАТО и намекал на потенциальное членство России в Альянсе.

Вы сделали важное заявление, когда сказали, что Россия не будет врагом… Россия европейская и многоэтническая, как и Соединенные Штаты... Я могу представить, как мы станем союзниками. Только очень нужно, чтоб мы объединились с другими. Но мы чувствуем себя исключенными из НАТО. Если Россия не является частью этого, конечно, она чувствует себя исключенной, — сказал Путин, добавив, что в 1954 году Советский Союз подал заявку на вступление в НАТО, и у него есть этот документ.

Джордж Буш-младший по заявлению Путина сказал, что «это интересно».

Путин заявил, что НАТО отказало СССР во вступлении по четырем причинам, а именно: отсутствие соглашения с Австрией, отсутствие соглашения с Германией, тоталитарный контроль над Восточной Европой и необходимость сотрудничества России в процессе разоружения ООН.

Сейчас все эти условия выполнены. Может быть, Россия могла бы стать союзником. Но настоящий вопрос состоит в том, как мы связываем Россию с остальным цивилизованным миром. Дело в том, что НАТО расширяется, и у нас нет права голоса в этом вопросе, — заявил Путин.

Во время встречи президентов США и России в Сочи в 2008 году Путин заявил, что вступление Украины в НАТО спровоцирует конфликт между РФ и США. На вопрос, почему он так считает, Путин ответил, что Украина — «искусственная страна», сформировавшаяся с территорий соседних стран.

Он также заявил, что 70% населения Украины выступили против вступления в НАТО, и их позицию поддерживает и Россия.

Это (вступление Украины в НАТО) создает угрозу размещения военных баз и новых военных систем вблизи России. Это создало нам неопределенность и угрозы. И, полагаясь на антинатовские силы в Украине, Россия бы работала над лишением НАТО возможности расширения.

