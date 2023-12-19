Путін доручив Шойгу модернізувати зброю
Категорія
Світ
Дата публікації

Путін доручив Шойгу модернізувати зброю

Путін
Джерело:  online.ua

Президент країни агресора Володимир Путін у вівторок 19 грудня на колегії Міноборони РФ за участю очільника відомства Сергія Шойгу заявив, що війна в Україні виявила "проблеми" і виклав плани щодо подальшого озброєння та модернізації армії загарбників.

Путін доручив Шойгу модернізувати зброю

Проведення спеціальної військової операції (війни в Україні – ред.) виявило і проблеми. Так, потрібно серйозно перебудовувати роботу системи зв'язку, на порядок ефективніше застосовувати сучасні засоби ведення розвідки, цілевказівки і контрбатарейної боротьби, нарощувати можливості нашого супутникового угруповання, не тільки в зоні спецоперації, а За словами Путіна, росіянам треба серйозно збільшити випуск і постачання високоточних снарядів, безпілотників різних типів. "Знаю, що зміни відбуваються, вони відбуваються досить швидко, я ще про це скажу. Але все-таки потрібно над цим працювати, потрібно закріплювати цю тенденцію. Потребує вдосконалення і робота ППО"", - заявив президент країни-агресора.

Також Путін заявив, що російську армію необхідно оснащувати, зокрема, технікою на основі штучного інтелекту і нових фізичних принципів."Маю на увазі роботизовані комплекси і бойові лазери, зброю з використанням технологій штучного інтелекту і засновану на нових фізичних принципах", - підкреслив він.

При цьому президент РФ вказав на роль ядерної тріади РФ. Він пригрозив, що до кінця року росіяни поставлять 15 пускових установок "Ярс" та "Авангард".

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Працює на Путіна. Євродепутатка закликала Раду ЄС позбавити Угорщину права голосу
Раса Юкнявічене
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Путін спростив надання громадянства РФ жителям Молдови, Білорусі та Казахстану
Путін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм