Президент країни агресора Володимир Путін у вівторок 19 грудня на колегії Міноборони РФ за участю очільника відомства Сергія Шойгу заявив, що війна в Україні виявила "проблеми" і виклав плани щодо подальшого озброєння та модернізації армії загарбників.
Путін доручив Шойгу модернізувати зброю
Також Путін заявив, що російську армію необхідно оснащувати, зокрема, технікою на основі штучного інтелекту і нових фізичних принципів."Маю на увазі роботизовані комплекси і бойові лазери, зброю з використанням технологій штучного інтелекту і засновану на нових фізичних принципах", - підкреслив він.
При цьому президент РФ вказав на роль ядерної тріади РФ. Він пригрозив, що до кінця року росіяни поставлять 15 пускових установок "Ярс" та "Авангард".
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