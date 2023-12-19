Путин поручил Шойгу модернизировать оружие
Категория
Мир
Дата публикации

Путин поручил Шойгу модернизировать оружие

Путин
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Источник:  online.ua

Президент страны агрессора Владимир Путин во вторник 19 декабря на коллегии Минобороны РФ с участием главы ведомства Сергея Шойгу заявил, что война в Украине выявила "проблемы" и изложил планы по дальнейшему вооружению и модернизации армии захватчиков.

Путин поручил Шойгу модернизировать оружие

Проведение специальной военной операции (войны в Украине – ред.) выявило и проблемы. Да, нужно серьезно перестраивать работу системы связи, на порядок эффективнее применять современные средства ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы, наращивать возможности нашей спутниковой группировки, не только в зоне спецоперации, а, по словам Путина, россиянам нужно серьезно увеличить выпуск и поставку высокоточных. снарядов, беспилотников разных типов. "Знаю, что изменения происходят, они происходят достаточно быстро, я еще об этом скажу. Но все-таки нужно над этим работать, нужно закреплять эту тенденцию. Нуждается в совершенствовании и работа ПВО"", - заявил президент страны-агрессора.

Также Путин заявил, что российскую армию необходимо оснащать, в частности, техникой на основе искусственного интеллекта и новых физических принципов. "Имеются в виду роботизированные комплексы и боевые лазеры, оружие с использованием технологий искусственного интеллекта и основанное на новых физических принципах", - подчеркнул он.

При этом президент РФ указал на роль ядерной триады РФ. Он пригрозил, что до конца года россияне поставят 15 пусковых установок "Ярс" и "Авангард".

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