Президент страны агрессора Владимир Путин во вторник 19 декабря на коллегии Минобороны РФ с участием главы ведомства Сергея Шойгу заявил, что война в Украине выявила "проблемы" и изложил планы по дальнейшему вооружению и модернизации армии захватчиков.
Путин поручил Шойгу модернизировать оружие
Также Путин заявил, что российскую армию необходимо оснащать, в частности, техникой на основе искусственного интеллекта и новых физических принципов. "Имеются в виду роботизированные комплексы и боевые лазеры, оружие с использованием технологий искусственного интеллекта и основанное на новых физических принципах", - подчеркнул он.
При этом президент РФ указал на роль ядерной триады РФ. Он пригрозил, что до конца года россияне поставят 15 пусковых установок "Ярс" и "Авангард".
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