Кремлівський диктатор Володимир Путін наразі прагне оточити себе технократами для захисту російської економіки і продовження злочинної війни проти України.

Що відомо про кадрові призначення Путіним технократів на посади у силових відомствах

Журналісти видання зазначають, що за понад 2 роки після початку масштабної, розв’язаної Кремлем війни проти України Путін зрозумів, що зібрані ним технократи для управління економікою, виявились його найбільш ефективним кадрами.

Зокрема, нещодавно на посаду керівника міноборони країни-агресорки був призначений Андрій Бєлоусов, який не має ніякого військового досвіду.

65-річний пан Бєлоусов, шанувальник Рембрандта, який любить цитувати Федора Достоєвського та Карла Юнга, роками стояв осторонь від інших технократів, багато з яких надавали чудові економічні поради, навіть якщо вони приватно бачили провокаційну поведінку пана Путіна, а також вважали небезпечними геополітичні кроки для економічного майбутнього Росії, — підкреслюють автори матеріалу. Поширити

Зазначається, що призначення Бєлоусова керівником міноборони РФ демонструє зусилля Путіна щодо перенаправлення російської економіки на військові рейки.

При цьому Кремль має можливості ще більшого залучення промисловості для втілення військових потреб країни-агресорки.

Чим Бєлоусов зацікавив Путіна серед низки інших технократів

За словами економіста Девісового центру російських і євразійських досліджень Гарвардського університету Андрія Яковлєва, Бєлоусов відрізняється навіть від низки інших доволі ефективних російських технократів.

Яковлєв підкреслив, що ідеологічні погляди Бєлоусова досить сильно збігаються із поглядами самого кремлівського диктатора.