Путін формує коло з технократів для продовження війни проти України — NYT
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Путін формує коло з технократів для продовження війни проти України — NYT

Володимир Путін
Джерело:  The New York Times

Кремлівський диктатор Володимир Путін наразі прагне оточити себе технократами для захисту російської економіки і продовження злочинної війни проти України. 

Що відомо про кадрові призначення Путіним технократів на посади у силових відомствах

Журналісти видання зазначають, що за понад 2 роки після початку масштабної, розв’язаної Кремлем війни проти України Путін зрозумів, що зібрані ним технократи для управління економікою, виявились його найбільш ефективним кадрами.

Зокрема, нещодавно на посаду керівника міноборони країни-агресорки був призначений Андрій Бєлоусов, який не має ніякого військового досвіду.

65-річний пан Бєлоусов, шанувальник Рембрандта, який любить цитувати Федора Достоєвського та Карла Юнга, роками стояв осторонь від інших технократів, багато з яких надавали чудові економічні поради, навіть якщо вони приватно бачили провокаційну поведінку пана Путіна, а також вважали небезпечними геополітичні кроки для економічного майбутнього Росії, — підкреслюють автори матеріалу.

Зазначається, що призначення Бєлоусова керівником міноборони РФ демонструє зусилля Путіна щодо перенаправлення російської економіки на військові рейки.

При цьому Кремль має можливості ще більшого залучення промисловості для втілення військових потреб країни-агресорки.

Чим Бєлоусов зацікавив Путіна серед низки інших технократів

За словами економіста Девісового центру російських і євразійських досліджень Гарвардського університету Андрія Яковлєва, Бєлоусов відрізняється навіть від низки інших доволі ефективних російських технократів.

Яковлєв підкреслив, що ідеологічні погляди Бєлоусова досить сильно збігаються із поглядами самого кремлівського диктатора.

Ідеї пана Бєлоусова, схоже, стали п’янкими для пана Путіна. Російський лідер шукає спосіб зробити свою нову військову економіку основою майбутнього розвитку Росії, одночасно намагаючись уникнути надмірних військових витрат, які, на думку багатьох росіян, призвели до розпаду Радянського Союзу, — робить висновок автор матеріалу, міжнародний кореспондент Пол Зонне

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