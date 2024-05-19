Кремлевский диктатор Владимир Путин стремится окружить себя технократами для защиты российской экономики и продолжения преступной войны против Украины.
Что известно о кадровых назначениях Путиным технократов на должности в силовых ведомствах
Журналисты издания отмечают, что через 2 года после начала масштабной, развязанной Кремлем войны против Украины Путин понял, что собранные им технократы для управления экономикой, оказались его наиболее эффективными кадрами.
В частности, недавно на должность руководителя минобороны страны-агрессорки был назначен Андрей Белоусов, не имеющий никакого военного опыта.
Отмечается, что назначение Белоусова руководителем минобороны РФ демонстрирует усилия Путина по перенаправлению российской экономики на военные рельсы.
При этом Кремль имеет еще большее привлечение промышленности для воплощения военных потребностей страны-агрессорки.
Чем Белоусов заинтересовал Путина среди ряда других технократов
По словам экономиста Девисова центра российских и евразийских исследований Гарвардского университета Андрея Яковлева, Белоусов отличается даже от ряда других достаточно эффективных российских технократов.
Яковлев подчеркнул, что идеологические взгляды Белоусова достаточно сильно совпадают со взглядами самого кремлевского диктатора.
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