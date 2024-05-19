Путин формирует круг из технократов для продолжения войны против Украины — NYT
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Путин формирует круг из технократов для продолжения войны против Украины — NYT

Владимир Путин
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Источник:  The New York Times

Кремлевский диктатор Владимир Путин стремится окружить себя технократами для защиты российской экономики и продолжения преступной войны против Украины.

Что известно о кадровых назначениях Путиным технократов на должности в силовых ведомствах

Журналисты издания отмечают, что через 2 года после начала масштабной, развязанной Кремлем войны против Украины Путин понял, что собранные им технократы для управления экономикой, оказались его наиболее эффективными кадрами.

В частности, недавно на должность руководителя минобороны страны-агрессорки был назначен Андрей Белоусов, не имеющий никакого военного опыта.

65-летний господин Белоусов, поклонник Рембрандта, любящий цитировать Федора Достоевского и Карла Юнга, годами стоял в стороне от других технократов, многие из которых предоставляли замечательные экономические советы, даже если они частно видели провокационное поведение г-на Путина, а также считали опасными. экономического будущего России, — подчеркивают авторы материала.

Отмечается, что назначение Белоусова руководителем минобороны РФ демонстрирует усилия Путина по перенаправлению российской экономики на военные рельсы.

При этом Кремль имеет еще большее привлечение промышленности для воплощения военных потребностей страны-агрессорки.

Чем Белоусов заинтересовал Путина среди ряда других технократов

По словам экономиста Девисова центра российских и евразийских исследований Гарвардского университета Андрея Яковлева, Белоусов отличается даже от ряда других достаточно эффективных российских технократов.

Яковлев подчеркнул, что идеологические взгляды Белоусова достаточно сильно совпадают со взглядами самого кремлевского диктатора.

Идеи господина Белоусова, похоже, стали опьяняющими для господина Путина. Российский лидер ищет способ сделать свою новую военную экономику основой будущего развития России, одновременно пытаясь избежать чрезмерных военных расходов, которые, по мнению многих россиян, привели к распаду Советского Союза, — заключает автор материала, международный корреспондент Пол Зонне

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