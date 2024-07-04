Путін марить "стамбульськими домовленостями" та "переговорами" з Україною — відео

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін на зустрічі "ШОС Плюс" заявив, що Росія може повернутись до так званих "стамбульських домовленостей" щодо миру між РФ та Україною, хоча нещодавно озвучував інші умови для перемовин.
Головні тези:
- Володимир Путін активно використовує вигадку про «стамбульські домовленості» як інструмент для подальшої дестабілізації ситуації в Україні.
- Російський президент наводить нові умови для мирного врегулювання, вимагаючи скасування санкцій для РФ через війну проти України.
- Путін намагається перекласти відповідальність за війну на українську сторону та західні країни.
- Україна повинна бути обережною та не піддаватися на провокації та маніпуляції з боку Кремля у мирних переговорах.
- Політичні дії та пропозиції Володимира Путіна мають за мету збереження впливу та контролю Росії над Україною за допомогою хитромудрих обіцянок та умов.
Путін знову згадав про “стамбульські домовленості” з Україною
Диктатор каже, що нібито “стамбульські домовленості залишаються на столі та можуть бути покладені в основу продовження цих переговорів (з Україною — ред.)".
Також Путін почав брехати про те, що Росія ніколи не відмовлялась і "зараз готова до продовження мирних переговорів (з Україною)".
За версією правителя країни-агресорки, начебто Україна сама відмовилась від переговорів за вказівкою Великобританії та США.
Путіну також ввижається, що "стамбульські домовленості" влаштують Україну, бо вона начебто їх "парафувала".
Путін озвучив нові абсурдні умови для перемовин з Україною
Нелегітимний президент РФ Володимир Путін вкотре повторив 14 червня, що нібито "готовий до мирних переговорів", проте для цього Україна має вивести свої війська з усіх окупованих росіянами українських територій.
За словами диктатора, суть російської пропозиції нібито "не в тимчасовому перемир'ї". Ідеться не про замороження конфлікту, а про його "остаточне завершення", додав керівник РФ.
Додатковими умовами для мирного врегулювання Путін також назвав нейтральний і без'ядерний статус України, а також скасування санкцій проти Росії.
Він додав, що зараз Москва, мовляв, робить "ще одну конкретну, реальну мирну пропозицію", а якщо в Києві і в західних столицях від неї відмовляться, "то це їхня справа, їхня політична і моральна відповідальність за продовження кровопролиття".
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