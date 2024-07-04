Путин грезит "стамбульскими договоренностями" и "переговорами" с Украиной — видео

Нелегитимный президент России Владимир Путин на встрече "ШОС Плюс" заявил, что Россия может вернуться к так называемым "стамбульским договоренностям" о мире между РФ и Украиной, хотя недавно озвучивал другие условия для переговоров.
Главные тезисы
- Путин использует «стамбульские договоренности» для дестабилизации ситуации в Украине.
- Россия требует отмены санкций и других новых условий для мирного урегулирования с Украиной.
- Украине важно не поддаваться провокациям и манипуляциям со стороны Кремля в переговорах.
- Путин преследует цель сохранения влияния и контроля России над Украиной с помощью хитроумных обещаний.
- Новые условия Путина включают нейтральный статус Украины.
Путин снова вспомнил о "стамбульских договоренностях" с Украиной
Диктатор говорит, что "стамбульские договоренности остаются на столе и могут быть положены в основу продолжения этих переговоров (с Украиной — ред.)".
Также Путин начал врать о том, что Россия никогда не отказывалась и сейчас готова к продолжению мирных переговоров (с Украиной).
По версии правителя страны-агрессорки, вроде бы Украина сама отказалась от переговоров по указанию Великобритании и США.
Путину также кажется, что "стамбульские договоренности" устроят Украину, потому что она вроде бы их "парафировала".
Путин озвучил новые абсурдные условия для переговоров с Украиной
Нелегитимный президент РФ Владимир Путин в очередной раз повторил 14 июня, что якобы "готов к мирным переговорам", однако для этого Украина должна вывести свои войска из всех оккупированных россиянами украинских территорий.
По словам диктатора, суть российского предложения якобы "не во временном перемирии". Речь идет не о заморозке конфликта, а о его "окончательном завершении", добавил руководитель РФ.
Дополнительными условиями для мирного урегулирования Путин также назвал нейтральный и безъядерный статус Украины, а также упразднение санкций против России.
Он добавил, что сейчас Москва, мол, делает "еще одно конкретное, реальное мирное предложение", а если в Киеве и в западных столицах от него откажутся, "это их дело, их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития".
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