Путін марно витратив вирішальну спробу змінити хід війни
Категорія
Політика
Дата публікації

Путін
Джерело:  online.ua

Американський Центр аналізу європейської політики (CEPA) дійшов висновку, що російський диктатор Володимир Путін дедалі ближчий до поразки у війні проти України. Єдиний спосіб для нього вийти сухим з води — сісти за стіл переговорів, поки не стало надто пізно.

Головні тези:

  • Літній наступ РФ на фронті вже гучно провалився.
  • Це була остання вирішальна спроба для Путіна досягнути стратегічного успіху.

Путін втрачає контроль над ситуацією

Згідно з даними американських аналітиків, чимало російських опозиціонерів вичікують паузу у війні.

Вона стає дедалі ймовірнішою, оскільки літній наступ РФ на фронті — який вже гучно провалився — був останньою доленосною спробою Путіна досягнути стратегічного успіху.

Ситуація на полі бою стає дедалі небезпечнішою для російських військ і диктатор не може тривалий час ігнорувати цей фактор.

Про те, що у Кремля були великі сподівання на літній наступ, свідчать і слова полонених російських офіцерів. Вони кажуть, що наступ мав бути "останнім поштовхом" до перемоги у війні.

Існує також висока ймовірність того, що Путін буде продовжувати війну проти України у форматі "спеціальної військової операції".

Він може спробувати переконати росіян, що вона ведеться "експедиційними силами" і, мовляв, жодним чином не впливає на економіку.

Ніякого перелому у війні так і не сталося. Росія має обмежені просування, її втрати величезні, а опитування в самій Росії свідчать, що кожен третій росіянин так чи інакше значно постраждав від війни.

Усі останні події вказують на те, що Путін буде змушений сісти за стіл переговорів, поки не стало надто пізно для нього самого.

