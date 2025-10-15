Путин тщетно потратил решающую попытку изменить ход войны

Американский Центр анализа европейской политики (CEPA) пришел к выводу, что российский диктатор Владимир Путин все ближе к поражению в войне против Украины. Единственный способ для него выйти сухим из воды – сесть за стол переговоров, пока не стало слишком поздно.

Путин теряет контроль над ситуацией

Согласно данным американских аналитиков, многие российские оппозиционеры выжидают паузу в войне.

Она становится все более вероятной, поскольку летнее наступление РФ на фронте — которое уже громко провалилося — было последней судьбоносной попыткой Путина достичь стратегического успеха.

Ситуация на поле боя становится все более опасной для российских войск и диктатор не может долгое время игнорировать этот фактор.

О том, что у Кремля были большие надежды на летнее наступление, свидетельствуют и слова пленных российских офицеров. Они говорят, что наступление должно было быть "последним толчком" к победе в войне. Поделиться

Существует также высокая вероятность, что Путин будет продолжать войну против Украины в формате "специальной военной операции".

Он может попытаться убедить россиян, что она ведется "экспедиционными силами" и, мол, никоим образом не влияет на экономику.

Никакого перелома в войне так и не произошло. Россия имеет ограниченные продвижения, ее потери огромны, а опросы в самой России свидетельствуют о том, что каждый третий россиянин так или иначе значительно пострадал от войны. Поделиться

Все последние события указывают на то, что Путин будет вынужден сесть за стол переговоров, пока не стало слишком поздно для него самого.