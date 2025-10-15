Путин тщетно потратил решающую попытку изменить ход войны
Категория
Политика
Дата публикации

Путин тщетно потратил решающую попытку изменить ход войны

Путин теряет контроль над ситуацией
Читати українською
Источник:  online.ua

Американский Центр анализа европейской политики (CEPA) пришел к выводу, что российский диктатор Владимир Путин все ближе к поражению в войне против Украины. Единственный способ для него выйти сухим из воды – сесть за стол переговоров, пока не стало слишком поздно.

Главные тезисы

  • Летнее наступление РФ на фронте уже громко провалилось.
  • Это была последняя решающая попытка для Путина добиться стратегического успеха.

Путин теряет контроль над ситуацией

Согласно данным американских аналитиков, многие российские оппозиционеры выжидают паузу в войне.

Она становится все более вероятной, поскольку летнее наступление РФ на фронте — которое уже громко провалилося — было последней судьбоносной попыткой Путина достичь стратегического успеха.

Ситуация на поле боя становится все более опасной для российских войск и диктатор не может долгое время игнорировать этот фактор.

О том, что у Кремля были большие надежды на летнее наступление, свидетельствуют и слова пленных российских офицеров. Они говорят, что наступление должно было быть "последним толчком" к победе в войне.

Существует также высокая вероятность, что Путин будет продолжать войну против Украины в формате "специальной военной операции".

Он может попытаться убедить россиян, что она ведется "экспедиционными силами" и, мол, никоим образом не влияет на экономику.

Никакого перелома в войне так и не произошло. Россия имеет ограниченные продвижения, ее потери огромны, а опросы в самой России свидетельствуют о том, что каждый третий россиянин так или иначе значительно пострадал от войны.

Все последние события указывают на то, что Путин будет вынужден сесть за стол переговоров, пока не стало слишком поздно для него самого.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп определил Украину как одну из главных целей своей политики
Трамп
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Запад призвал Швецию не давать Украине истребители Gripen
Gripen для Украины снова под вопросом
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны атаковали один из крупнейших НПЗ Башкортостана — видео
В России горит еще один НПЗ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?