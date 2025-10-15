Путин тщетно потратил решающую попытку изменить ход войны

Американский Центр анализа европейской политики (CEPA) пришел к выводу, что российский диктатор Владимир Путин все ближе к поражению в войне против Украины. Единственный способ для него выйти сухим из воды – сесть за стол переговоров, пока не стало слишком поздно.
Главные тезисы
- Летнее наступление РФ на фронте уже громко провалилось.
- Это была последняя решающая попытка для Путина добиться стратегического успеха.
Путин теряет контроль над ситуацией
Согласно данным американских аналитиков, многие российские оппозиционеры выжидают паузу в войне.
Она становится все более вероятной, поскольку летнее наступление РФ на фронте — которое уже громко провалилося — было последней судьбоносной попыткой Путина достичь стратегического успеха.
Ситуация на поле боя становится все более опасной для российских войск и диктатор не может долгое время игнорировать этот фактор.
Существует также высокая вероятность, что Путин будет продолжать войну против Украины в формате "специальной военной операции".
Он может попытаться убедить россиян, что она ведется "экспедиционными силами" и, мол, никоим образом не влияет на экономику.
Все последние события указывают на то, что Путин будет вынужден сесть за стол переговоров, пока не стало слишком поздно для него самого.
