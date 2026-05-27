Путін може відкрити "другий фронт" біля Хоккайдо
Як вдалося дізнатися виданню South China Morning Post, Японія почала активно готуватися до війни з Росією. Насамперед посилюється оборони на острові Хоккайдо на тлі зростаючої військової активності ворога.

Головні тези:

  • Постійні провокації Росії дратують і виснажують Японії.
  • Однак влада країни боїться, що найгірше ще попереду.

Японія не ігнорує загрозу з боку Росії

Журналісти звернули увагу на заяву міністр оборони Японії Сіндзіро Коїзумі.

Останній нещодавно зажадав зведення "бездоганної" системи оборони на півночі країни, пише South China Morning Post.

На переконання японських аналітиків, російський диктатор Володимир Путін може відкрити "другий фронт" біля Хоккайдо.

Що важливо розуміти, це може статися саме тоді, коли Японія буде зайнята кризою з Китаєм на півдні.

Враховуючи таку потенційну загрозу, військові почали активно відпрацьовувати стрімке перекидання підрозділів з півдня на північ.

Переміщення російського ядерного підводного флоту залишатиметься серйозним питанням безпеки для Японії, — виступив з коментарем з цього приводу дослідник з безпеки Ю Коїдзумі.

Згідно з останніми даними, Росія вже розгорнула на спірних островах біля Хоккайдо винищувачі Су-35 і протикорабельні ракети.

Ба більше, вказано, що Охотське море активно перетворюють на базу для атомних підводних човнів.

Спільні навчання китайських і російських сил у японському повітряному просторі та водах, за словами дослідник Шінго Нагата, стали "рутинними".

