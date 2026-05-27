Как удалось узнать изданию South China Morning Post, Япония начала активно готовиться к войне с Россией. В первую очередь усиливается оборона на острове Хоккайдо на фоне растущей военной активности врага.

Япония не игнорирует угрозу со стороны России

Журналисты обратили внимание на заявление министра обороны Японии Синдиро Коизум.

Последний недавно потребовал сведения "безупречной" системы обороны на севере страны, пишет South China Morning Post.

По мнению японских аналитиков, российский диктатор Владимир Путин может открыть "второй фронт" возле Хоккайдо.

Что важно понимать, это может произойти тогда, когда Япония будет занята кризисом с Китаем на юге.

Учитывая такую потенциальную угрозу, военные начали активно отрабатывать стремительную переброску подразделений с юга на север.

Перемещение российского ядерного подводного флота будет оставаться серьезным вопросом безопасности для Японии, — выступил с комментарием по этому поводу исследователь по безопасности Ю Коидзуми.

Согласно последним данным, Россия уже развернула на спорных островах у Хоккайдо истребители Су-35 и противокорабельные ракеты.

Более того, указано, что Охотское море активно превращают в базу для атомных подлодок.