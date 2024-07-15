Путін наближає Росію до демографічної катастрофи — The Telegraph

За два з половиною роки після повномасштабного вторгнення РФ в Україну було вбито або поранено 350 тис російських військових, що свідчить про масштаби демографічної катастрофи.
Головні тези:
- Повномасштабне вторгнення РФ в Україну призвело до масових втрат серед російських військових, що поглиблює демографічну кризу в країні.
- Путін набирає військовослужбовців з бідніших регіонів, виправдовуючи вбивць та ґвалтівників для військової служби.
- Населення Росії призовного віку зменшується, а військові технології працюють на користь України.
Кремль бреше про потужність російської армії
Видання зазначає, що якщо хтось і знає, як фальсифікувати цифри, щоб підтримувати "слабкі справи", то це Кремль.
Виховані на документальних фільмах про "нестримного" російського ведмедя, здатного проривати свій шлях через Східну Європу, як це було під час Другої світової війни, ми забуваємо, що це неможливо в сучасній Росії. Для Москви це навіть не бажано, — вваажає Дірнлі.
Він пояснює, що Путін залишається обережним як щодо кількості чоловіків, яких він набирає, так і щодо того, звідки вони походять, віддаючи пріоритет призову в бідніших громадах, далеко від Москви та Санкт-Петербурга.
При цьому обережність Москви в цьому відношенні означає, що вона зобов’язана спустошити в’язниці, виправдовуючи вбивць і ґвалтівників, щоб вони могли служити в російській армії чи формуваннях найманців. Втім, і цей ресурс не безкінечний: Москва вже звертається до жіночих в’язниць.
Він акцентує, що повномасштабне вторгнення поглибило демографічну кризу в Росії. Так, те, що за два з половиною роки після повномасштабного вторгнення було вбито або поранено 350 000 російських військових, свідчить про масштаби катастрофи.
Що відомо про втрати РФ за добу
Станом на 15 липня, Росія втратила 560 290 осіб. Крім того, ЗСУ за останню добу знищили:
танків — 8214 (+8)
бойових броньованих машин — 15826 (+15)
артилерійських систем — 15324 (+62)
РСЗВ — 1119 (0)
засоби ППО — 892 (+2)
літаків — 361 (0)
гелікоптерів — 326 (0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12148 (+41)
крилаті ракети — 2398 (+2)
кораблі / катери — 28 (0)
підводні човни — 1 (0)
автомобільної техніки та автоцистерн — 20623 (+85)
спеціальна техніка — 2569 (+3)
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