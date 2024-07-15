Путін наближає Росію до демографічної катастрофи — The Telegraph

За два з половиною роки після повномасштабного вторгнення РФ в Україну було вбито або поранено 350 тис російських військових, що свідчить про масштаби демографічної катастрофи.

Кремль бреше про потужність російської армії

Видання зазначає, що якщо хтось і знає, як фальсифікувати цифри, щоб підтримувати "слабкі справи", то це Кремль.

Від маніпуляцій Сталіним радянською статистикою продуктивності під час його п’ятирічних планів до перебільшення Хрущовим у холодній війні кількості своїх ракет, жодна організація не виявилася настільки ефективною у фабрикуванні фактів, щоб деморалізувати, збентежити та перехитрити опонентів. Сьогодні, подібним чином, Путін вказує на 144 мільйони громадян Росії та стверджує через свої пропагандистські рупори, що Києву нібито "неможливо" виграти його війну, — зазначає автор Френсіс Дірнлі. Поширити

Виховані на документальних фільмах про "нестримного" російського ведмедя, здатного проривати свій шлях через Східну Європу, як це було під час Другої світової війни, ми забуваємо, що це неможливо в сучасній Росії. Для Москви це навіть не бажано, — вваажає Дірнлі.

Він пояснює, що Путін залишається обережним як щодо кількості чоловіків, яких він набирає, так і щодо того, звідки вони походять, віддаючи пріоритет призову в бідніших громадах, далеко від Москви та Санкт-Петербурга.

При цьому обережність Москви в цьому відношенні означає, що вона зобов’язана спустошити в’язниці, виправдовуючи вбивць і ґвалтівників, щоб вони могли служити в російській армії чи формуваннях найманців. Втім, і цей ресурс не безкінечний: Москва вже звертається до жіночих в’язниць.

Але це все ще відносно незначні перешкоди, якщо розглядати їх у порівнянні з ширшими тенденціями. Населення Росії призовного віку, яке становить 14 мільйонів, не є гігантським. Оскільки багато з них не відповідають вимогам або є небажаними для найму з географічних причин, їх кількість ще більше скорочується, — продовжує журналіст. Поширити

Він акцентує, що повномасштабне вторгнення поглибило демографічну кризу в Росії. Так, те, що за два з половиною роки після повномасштабного вторгнення було вбито або поранено 350 000 російських військових, свідчить про масштаби катастрофи.

Росія не така потужна, як Радянський Союз: приблизно половина радянського населення походила з країн, які сьогодні є неросійськими, і навіть тоді, будучи вдвічі могутнішою за чисельністю, вона програла війну в Афганістані у 1980-х роках. Дійсно, багато життєво важливих компонентів, необхідних для перемоги у війнах, як-от військова адаптивність і сучасні технології, працюють на користь України , — резюмує автор. Поширити

Що відомо про втрати РФ за добу

Станом на 15 липня, Росія втратила 560 290 осіб. Крім того, ЗСУ за останню добу знищили: