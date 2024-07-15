Путин приближает Россию к демографической катастрофе — The Telegraph

За два с половиной года после полномасштабного вторжения РФ в Украину было убито или ранено 350 тыс. российских военных, что свидетельствует о масштабах демографической катастрофы.

Кремль лжет о мощи русской армии

Издание отмечает, что если кто и знает, как фальсифицировать цифры, чтобы поддерживать "слабые дела", то это Кремль.

От манипуляций Сталиным советской статистикой производительности во время его пятилетних планов до преувеличения Хрущевым в холодной войне количества своих ракет ни одна организация не оказалась столь эффективной в фабриковании фактов, чтобы деморализовать, смутить и перехитрить оппонентов. Сегодня, подобным образом, Путин указывает на 144 миллиона граждан России и утверждает из-за своих пропагандистских рупор, что Киеву якобы "невозможно" выиграть его войну, — отмечает автор Фрэнсис Дирнли. Поделиться

Воспитанные на документальных фильмах о "безудержном" русском медведе, способном прорывать свой путь через Восточную Европу, как это было во время Второй мировой войны, мы забываем, что это невозможно в современной России. Для Москвы это даже не желательно, — считает Дирнли.

Он объясняет, что Путин остается осторожным как по количеству мужчин, которых он набирает, так и по поводу того, откуда они происходят, отдавая приоритет призыва в более бедных общинах, вдали от Москвы и Санкт-Петербурга.

При этом осторожность Москвы в этом отношении означает, что она обязана разорить тюрьмы, оправдывая убийц и насильников, чтобы они могли служить в русской армии или формированиях наемников. Впрочем, и этот ресурс не бесконечен: Москва уже обращается к женским тюремкам.

Но это все еще относительно незначительные препятствия, если рассматривать их по сравнению с более широкими тенденциями. Население России призывного возраста, составляющее 14 миллионов, не является гигантским. Поскольку многие из них не отвечают требованиям или нежелательны для найма по географическим причинам, их количество еще больше сокращается, — продолжает журналист. Поделиться

Он акцентирует, что полномасштабное вторжение усугубило демографический кризис в России. Так, то, что через два с половиной года после полномасштабного вторжения было убито или ранено 350 000 российских военных, свидетельствует о масштабах катастрофы.

Россия не такая мощная, как Советский Союз: примерно половина советского населения происходила из стран, которые сегодня нероссийские, и даже тогда, будучи вдвое мощнее по численности, она проиграла войну в Афганистане в 1980-х годах. Действительно, многие жизненно важные компоненты, необходимые для победы в войнах, таких как военная адаптивность и современные технологии, работают на пользу Украины, — резюмирует автор. Поделиться

Что известно о потерях РФ за сутки

По состоянию на 15 июля Россия потеряла 560 290 человек. Кроме того, ВСУ за последние сутки уничтожили: