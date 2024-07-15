Путин приближает Россию к демографической катастрофе — The Telegraph

За два с половиной года после полномасштабного вторжения РФ в Украину было убито или ранено 350 тыс. российских военных, что свидетельствует о масштабах демографической катастрофы.
Главные тезисы
- Кремль применяет манипуляции с цифрами, чтобы скрыть реальные масштабы потерь и поддерживать свою пропаганду.
- Демографический кризис в России усугубляется из-за недостатка мужчин призывного возраста и их нежелательности для найма.
- Россия не обладает такой мощью, как Советский Союз, и сталкивается с проблемами из-за военной адаптивности и технологий.
Кремль лжет о мощи русской армии
Издание отмечает, что если кто и знает, как фальсифицировать цифры, чтобы поддерживать "слабые дела", то это Кремль.
Воспитанные на документальных фильмах о "безудержном" русском медведе, способном прорывать свой путь через Восточную Европу, как это было во время Второй мировой войны, мы забываем, что это невозможно в современной России. Для Москвы это даже не желательно, — считает Дирнли.
Он объясняет, что Путин остается осторожным как по количеству мужчин, которых он набирает, так и по поводу того, откуда они происходят, отдавая приоритет призыва в более бедных общинах, вдали от Москвы и Санкт-Петербурга.
При этом осторожность Москвы в этом отношении означает, что она обязана разорить тюрьмы, оправдывая убийц и насильников, чтобы они могли служить в русской армии или формированиях наемников. Впрочем, и этот ресурс не бесконечен: Москва уже обращается к женским тюремкам.
Он акцентирует, что полномасштабное вторжение усугубило демографический кризис в России. Так, то, что через два с половиной года после полномасштабного вторжения было убито или ранено 350 000 российских военных, свидетельствует о масштабах катастрофы.
Что известно о потерях РФ за сутки
По состоянию на 15 июля Россия потеряла 560 290 человек. Кроме того, ВСУ за последние сутки уничтожили:
танков — 8214 (+8)
боевых бронированных машин — 15826 (+15)
артиллерийских систем — 15324 (+62)
РСЗО — 1119 (0)
средства ПВО — 892 (+2)
самолетов — 361 (0)
вертолетов — 326 (0)
БПЛА оперативно-тактического уровня — 12148 (+41)
крылатые ракеты — 2398 (+2)
корабли / катера — 28 (0)
подводные лодки — 1 (0)
автомобильной техники и автоцистерн — 20623 (+85)
специальная техника — 2569 (+3)
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