Згідно з даними CNN, глава Російського фонду прямих інвестицій і спеціальний посланник Кремля Кирило Дмитрієв прибув до Сполучених Штатів для проведення переговорів, які раніше не були анонсовані.

Дмитрієв уже в США

Журналісти звертають увагу на те, що представник Путіна прибув до США невдовзі після того, як президент Дональд Трамп оголосив про нові жорсткі санкції проти Росії.

Як стверджують інсайдери ЗМІ, Дмитрієв планує провести переговори з членами команди американського лідера.

Головна мета — продовження обговорень відносин між США і Росією.

25 жовтня з Дмитрієвим повинен зустрітися спецпредставник Трампа Стів Віткофф.

Візит відбувається на тлі все більшого розчарування США відмовою Кремля припинити війну в Україні і після того, як Трамп заявив, що скасував запланований саміт з Путіним в Будапешті. Поширити

Що важливо розуміти, саме Дмитрієв нещодавно закликав побудувати тунель "Трампа-Путіна" між Аляскою та Далеким Сходом Росії.

Також він був першим російським посадовцем, який відвідав Вашингтон після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це сталося у квітні 2025 року.