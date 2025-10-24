Путин отправил своего спецпосланника в США
Категория
Политика
Дата публикации

Путин отправил своего спецпосланника в США

Путин
Читати українською
Источник:  CNN

Согласно данным CNN, глава Российского фонда прямых инвестиций и специальный посланник Кремля Кирилл Дмитриев прибыл в Соединенные Штаты для проведения переговоров, ранее не анонсированных.

Главные тезисы

  • Заявленная цель визита – обсуждение отношений между странами.
  • Команда Трампа разочарована желанием Путина продолжать войну.

Дмитриев уже в США

Журналисты обращают внимание на то, что представитель Путина прибыл в США вскоре после того, как президент Дональд Трамп объявил о новых жестких санкциях против России.

Как утверждают инсайдеры СМИ, Дмитриев намерен провести переговоры с членами команды американского лидера.

Главная цель — продолжение обсуждений отношений между США и Россией.

25 октября с Дмитриевым должен встретиться спецпредставитель Трампа Стив Виткофф.

Визит проходит на фоне все большего разочарования США отказом Кремля прекратить войну в Украине и после того, как Трамп заявил, что отменил запланированный саммит с Путиным в Будапеште.

Что важно понимать, именно Дмитриев недавно призвал построить туннель "Трампа-Путина" между Аляской и Дальним Востоком России.

Также он был первым российским чиновником, посетившим Вашингтон после полномасштабного вторжения России в Украину. Это произошло в апреле 2025 года.

К тому времени его визит рассматривался как важный шаг в налаживании отношений между Кремлем и Белым домом.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Орбан ответил, почему не заблокировал 19 пакет санкций ЕС против РФ
Орбан
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
У Путина цинично обвинили Украину в нежелании продолжать переговоры с Россией
Песков
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Пропагандисты РФ придумали лживое оправдание жестокому удару по Херсону
ЦПД
Херсон

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?