Путин отправил своего спецпосланника в США

Согласно данным CNN, глава Российского фонда прямых инвестиций и специальный посланник Кремля Кирилл Дмитриев прибыл в Соединенные Штаты для проведения переговоров, ранее не анонсированных.

Дмитриев уже в США

Журналисты обращают внимание на то, что представитель Путина прибыл в США вскоре после того, как президент Дональд Трамп объявил о новых жестких санкциях против России.

Как утверждают инсайдеры СМИ, Дмитриев намерен провести переговоры с членами команды американского лидера.

Главная цель — продолжение обсуждений отношений между США и Россией.

25 октября с Дмитриевым должен встретиться спецпредставитель Трампа Стив Виткофф.

Визит проходит на фоне все большего разочарования США отказом Кремля прекратить войну в Украине и после того, как Трамп заявил, что отменил запланированный саммит с Путиным в Будапеште. Поделиться

Что важно понимать, именно Дмитриев недавно призвал построить туннель "Трампа-Путина" между Аляской и Дальним Востоком России.

Также он был первым российским чиновником, посетившим Вашингтон после полномасштабного вторжения России в Украину. Это произошло в апреле 2025 года.