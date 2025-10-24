Путин отправил своего спецпосланника в США

Согласно данным CNN, глава Российского фонда прямых инвестиций и специальный посланник Кремля Кирилл Дмитриев прибыл в Соединенные Штаты для проведения переговоров, ранее не анонсированных.
Главные тезисы
- Заявленная цель визита – обсуждение отношений между странами.
- Команда Трампа разочарована желанием Путина продолжать войну.
Дмитриев уже в США
Журналисты обращают внимание на то, что представитель Путина прибыл в США вскоре после того, как президент Дональд Трамп объявил о новых жестких санкциях против России.
Как утверждают инсайдеры СМИ, Дмитриев намерен провести переговоры с членами команды американского лидера.
Главная цель — продолжение обсуждений отношений между США и Россией.
25 октября с Дмитриевым должен встретиться спецпредставитель Трампа Стив Виткофф.
Что важно понимать, именно Дмитриев недавно призвал построить туннель "Трампа-Путина" между Аляской и Дальним Востоком России.
Также он был первым российским чиновником, посетившим Вашингтон после полномасштабного вторжения России в Украину. Это произошло в апреле 2025 года.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-