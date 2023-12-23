Путін не має проблем зі здоров'ям і буде переобраний у 2024 році — посол Німеччини у РФ

Посол Німеччини в Росії вважає, що російський диктатор Володимир Путін "взагалі не бажає йти на переговори" і найімовірніше буде переобраний на президентських виборах у березні 2024 року.

Путін не змінив своє ставлення до війни проти України

Новий посол Німеччини в Росії Александер Ламбсдорфф зазначає, що "Путін лише ще раз підтвердив свої військові цілі, він взагалі не хоче вести перемовини".

Також, на думку дипломата, немає ніяких причин припускати, що Путін може змінити своє ставлення до війни після президентських виборів в Росії в 2024 році.

Як вважає посол ФРГ в РФ, "ніяких розломів в путінській системі" в даний час немає, і немає ніяких даних того, що здоров'я кремлівського диктатора "може бути не в кращому стані".

Також немає причин вважати, що Путін може бути замінений, і варто розрахувати на те, що він знову буде переобраний на президентський пост, говорить Ламбсдорфф.

Ламбсдорфф оцінив ефективність санкцій проти РФ

Оцінюючи ефективність західних санкцій проти РФ, дипломат сказав, що вони діють, а подальше посилення санкцій ЄС могло б бути ефективним, але це не "вимикач світла".

Ви не можете ввести санкції і в той же момент змінити поведінку сторони, що підпадає під них, - каже посол. Поширити

Однак такі заходи призначені для того, щоб «максимально підвищити ціну за певні дії», і з Росією можна вважати, що так і відбувається.

Також посол вважає, що мешканці РФ обережно відходять від підтримки війни проти України. На зміну цьому приходить “нечітке прагнення миру“ і повернення до нормального життя.

Водночас росіян хвилює інфляція та обмежений доступ до пересування світом через санкції.