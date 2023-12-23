У Путина нет проблем со здоровьем и он будет переизбран в 2024 году — посол Германии в РФ

Посол Германии в России считает, что российский диктатор Владимир Путин "вообще не желает идти на переговоры" и, скорее всего, будет переизбран на президентских выборах в марте 2024 года.

Путин не изменил свое отношение к войне против Украины

Новый посол Германии в России Александер Ламбсдорфф отмечает, что "Путин лишь снова подтвердил свои военные цели, он вообще не хочет вести переговоры".

Также, по мнению дипломата, нет никаких причин предполагать, что Путин может изменить свое отношение к войне после президентских выборов в России в 2024 году.

Как считает посол ФРГ в РФ, "никаких разломов в путинской системе" в настоящее время нет, и нет никаких данных о том, что здоровье кремлевского диктатора "может быть не в лучшем состоянии".

Также нет причин считать, что Путин может быть заменен и стоит рассчитать на то, что он снова будет переизбран на президентский пост, говорит Ламбсдорфф.

Ламбсдорфф оценил эффективность санкций против РФ

Оценивая эффективность западных санкций против РФ, дипломат сказал, что они действуют, а дальнейшее ужесточение санкций ЕС могло бы быть эффективным, но это не “выключатель света”.

Вы не можете ввести санкции и в тот же момент изменить поведение подпадающей под них стороны, - говорит посол. Поделиться

Однако такие меры предназначены для того, чтобы максимально “повысить цену за определенные действия”, и в случае с Россией можно считать, что так и происходит.

Также посол считает, что жители РФ осторожно уходят от поддержки войны против Украины. На смену этому приходит "нечеткое стремление к миру" и возвращение к нормальной жизни.

В то же время, россиян волнует инфляция и ограниченный доступ к передвижению по миру из-за санкций.