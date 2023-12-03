Путін не зупиниться на Україні — глава МЗС Британії

Глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон попередив, що якщо кремлівського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна не зупинити в Україні, він обов'язково піде далі.
Чому злочинна армія РФ має програти в Україні
За словами очільника МЗС Британії, його країна нарешті повинна зрозуміти, які зміни відбулись у світі.
Він також закликав не плутати надію із політикою.
Що кажуть у НАТО
За словами генсека Альянсу Єнса Столтенберга, розв’язана Кремлем злочинна війна проти України завершиться тим скоріше, чим більше зброї західні партнери нададуть Києву.
Столтенберг вважає, що важливо продемонструвати Путіну, що він не зможе "перечекати" Захід у війні на виснаження.
При цьому у відповідь на зауваження ведучого німецького каналу ARD щодо обіцянок західних партнерів щодо постійної потужної військової підтримки України, а на ділі ЄС досі не може узгодити передачу Києву обіцяного мільйону боєприпасів на тлі перебільшення очікувань від контрнаступу українських військових, Столтенберг зазначив:
Генсек НАТО додав, що воєнні конфлікти розвиваються поетапно, тому після успіхів можуть приходити невдачі, але це не привід відмовлятися від підтримки України.