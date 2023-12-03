Путін не зупиниться на Україні — глава МЗС Британії

Глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон попередив, що якщо кремлівського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна не зупинити в Україні, він обов'язково піде далі.

Чому злочинна армія РФ має програти в Україні

За словами очільника МЗС Британії, його країна нарешті повинна зрозуміти, які зміни відбулись у світі.

Сили, що формують його - палія війни в Кремлі - агресивніший Китай, ісламістський екстремізм, що отруює уми молоді, - ці речі не зникнуть відразу. Немає сенсу сподіватися на чарівне повернення світу в колишній стан, - підкреслив Кемерон. Поширити

Він також закликав не плутати надію із політикою.

Якщо Путіна не зупинити в Україні, він повернеться за добавкою. І ми знаємо з нашої історії, що умиротворення диктаторів в кінцевому підсумку руйнує британські інтереси і коштує британцям життя, - зазначив глава МЗС Британії. Поширити

Що кажуть у НАТО

За словами генсека Альянсу Єнса Столтенберга, розв’язана Кремлем злочинна війна проти України завершиться тим скоріше, чим більше зброї західні партнери нададуть Києву.

Я завжди обережний в оцінках поточної ситуації на фронті. Війни за своєю натурою непередбачувані. Лише одне можна сказати точно: що більше ми підтримуємо Україну, то швидше ця війна може закінчитися, - зазначив глава НАТО. Поширити

Столтенберг вважає, що важливо продемонструвати Путіну, що він не зможе "перечекати" Захід у війні на виснаження.

Треба чітко розуміти, що для України перемога Путіна стала б трагедією. Але й для нас це було б небезпечно. Не допустити цієї перемоги – в наших інтересах. У наших інтересах подбати про те, щоб Україна таки досягла свого, - підкреслив генсек НАТО. Поширити

При цьому у відповідь на зауваження ведучого німецького каналу ARD щодо обіцянок західних партнерів щодо постійної потужної військової підтримки України, а на ділі ЄС досі не може узгодити передачу Києву обіцяного мільйону боєприпасів на тлі перебільшення очікувань від контрнаступу українських військових, Столтенберг зазначив:

Згоден: останні кілька місяців лінія фронту значною мірою була без змін. Але Україні вдалося за допомогою крилатих ракет завдати росіянам великої шкоди глибоко за лінією фронту. Вдалося знищити російські літаки та гелікоптери. Вдалося витіснити російський Чорноморський флот у східну частину моря. Це означає, що ми тепер можемо тримати відкритими морські торгові шляхи, якими вивозиться українське зерно через Чорне море. Це все значні перемоги, хоча лінію фронту їм і не вдалося посунути, - зазначив Столтенберг. Поширити

Генсек НАТО додав, що воєнні конфлікти розвиваються поетапно, тому після успіхів можуть приходити невдачі, але це не привід відмовлятися від підтримки України.