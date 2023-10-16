Президент Росії Володимир Путін заявив, якщо США готуються до війни із РФ та Китаєм, то у нього немає іншого виходу, аніж також до неї готуватися. Проте, за його словами, Росія хоче миру.

Путін оцінив ймовірність війни Росії зі США

Ми всі готуємося до війни, ми всі готуємося, бо дотримуємося стародавнього принципу: хочеш миру – готуйся до війни, — каже диктатор. Поширити

Водночас, Путін наголосив, що Росія хоче миру, але якщо Сполучені Штани планують воювати, то це буде "зовсім інша війна".

Окрім того, очільник Кремля порівняв війну в Україні та в Ізраїлі. Він заявив, що "СВО" – це зовсім інше, ніж зараз відбувається на Близькому Сході.

Це не проведення СВО. Ви подивіться на Близькому Сході. Хіба там спеціальна військова операція? Хіба можна порівняти. А якщо говорити про війну з великими ядерними державами, то це інша історія зовсім. Я не думаю, що людям при здоровому глузді це може спасти на думку. Якщо вона приходить, то це змушує нас тільки насторожуватися. Тим більше, воювати відразу і з Росією, і з Китаєм. Нісенітниця, звичайно, – заявляє Путін. Поширити

Путін втратив ще одного свого союзника

Журналісти звертають увагу на те, що лідер Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу зміг зберегти "тепле спілкування" з очільником Кремля Володимиром Путіним доволі довгий період часу.

До прикладу, він залишався із Путіним навіть у той час, коли від нього відвернулися майже всі світові лідери.

Навіть повномасштабна російсько-українська війна та потепління відносин Москви з заклятим ворогом Тель-Авіву - Іраном - не змогли підірвати цю співпрацю.

Біньяміну Нетаньягу та Володимир Путін доволі часто проводили телефонні перемовини, а лідер Ізраїлю оголосив про позаблоковий підхід до війни в Україні, відмовившись надавати Києву летальну допомогу або системи протиповітряної оборони, ігноруючи тиск міжнародної спільноти.