Президент России Владимир Путин заявил, что если США готовятся к войне с РФ и Китаем, то у него нет другого выхода, чем к ней готовиться. Однако, по его словам, Россия желает мира.
Путин оценил вероятность войны России с США
В то же время Путин подчеркнул, что Россия хочет мира, но если Соединенные Штаны планируют воевать, то это будет "совсем другая война".
Кроме того, глава Кремля сравнил войну в Украине и Израиле. Он заявил, что "СВО" – это совсем другое, чем сейчас происходит на Ближнем Востоке.
Путин потерял еще одного своего союзника
Журналисты обращают внимание на то, что лидер Израиля Биньямина Нетаньяху смог сохранить "теплое общение" с главой Кремля Владимиром Путиным достаточно долгий период времени.
Например, он оставался с Путиным даже в то время, когда от него отвернулись почти все мировые лидеры.
Даже полномасштабная российско-украинская война и потепление отношений Москвы с заклятым врагом Тель-Авива – Ираном – не смогли подорвать это сотрудничество.
Биньямина Нетаньяху и Владимир Путин довольно часто проводили телефонные переговоры, а лидер Израиля объявил о внеблоковом подходе к войне в Украине, отказавшись оказывать Киеву летальную помощь или системы противовоздушной обороны, игнорируя давление международного сообщества.
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