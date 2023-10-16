Президент России Владимир Путин заявил, что если США готовятся к войне с РФ и Китаем, то у него нет другого выхода, чем к ней готовиться. Однако, по его словам, Россия желает мира.

Путин оценил вероятность войны России с США

Мы все готовимся к войне, мы все готовимся, потому что придерживаемся древнего принципа: хочешь миру – готовься к войне, – говорит диктатор. Поделиться

В то же время Путин подчеркнул, что Россия хочет мира, но если Соединенные Штаны планируют воевать, то это будет "совсем другая война".

Кроме того, глава Кремля сравнил войну в Украине и Израиле. Он заявил, что "СВО" – это совсем другое, чем сейчас происходит на Ближнем Востоке.

Это не проведение СВО. Вы посмотрите на Ближнем Востоке. Разве там специальная военная операция? Разве можно сравнить. А если говорить о войне с крупными ядерными державами, то это другая история совсем. Я не думаю, что людям в здравом уме это может прийти в голову. Если она приходит, то это заставляет нас только настораживаться. Тем более, воевать сразу и с Россией, и с Китаем. Ерунда, конечно, – заявляет Путин. Поделиться

Путин потерял еще одного своего союзника

Журналисты обращают внимание на то, что лидер Израиля Биньямина Нетаньяху смог сохранить "теплое общение" с главой Кремля Владимиром Путиным достаточно долгий период времени.

Например, он оставался с Путиным даже в то время, когда от него отвернулись почти все мировые лидеры.

Даже полномасштабная российско-украинская война и потепление отношений Москвы с заклятым врагом Тель-Авива – Ираном – не смогли подорвать это сотрудничество.

Биньямина Нетаньяху и Владимир Путин довольно часто проводили телефонные переговоры, а лидер Израиля объявил о внеблоковом подходе к войне в Украине, отказавшись оказывать Киеву летальную помощь или системы противовоздушной обороны, игнорируя давление международного сообщества.