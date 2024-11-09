Путін планує створити в Росії "суперкомпанію". Про що йдеться
Категорія
Економіка
Дата публікації

Путін планує створити в Росії "суперкомпанію". Про що йдеться

Путін
Джерело:  The Wall Street Journal

Журналісти дізналися, що наразі Кремль працює над злиттям своїх найбільших нафтових компаній в єдину національну суперкомпанію. Таким чином диктатор Володимир Путіна хоче посилити вплив над енергетичними ринками світу та своєю економікою.

Головні тези:

  • Злиття найбільших нафтових компаній Росії може посилити вплив країни на енергетичні ринки світу.
  • Опозиція деяких керівників компаній є ключовою перешкодою для здійснення цієї угоди.
  • У Росії цю інформацію не хочуть підтверджувати.

Що відомо про нові плани Путіна

Наразі відомо, що офіційна Москва обговорює різні сценарії. Один з них полягає в тому, що гігант "Роснефть" поглине державного виробника "Газпром нефть" — дочірню компанію експортера природного газу "Газпром" — і незалежну компанію "Лукойл".

Варто звернути увагу на те, що усі згадані компанії перебувають під санкціями США.

Якщо таку суперкомпанію дійсно вдасться створити, то вона стане другим за величиною виробником нафти у світі після саудівської Aramco.

За словами журналістів, перемовини між керівниками та урядовцями уже пройшли, однак це ще не означає, що вони досягнуть конкретної угоди.

Спекуляції про злиття і поглинання періодично охоплюють Росію, але за останнє десятиліття не відбулося жодного великого енергетичного обʼєднання, — пише видання.

Чому злиття досі не відбулося

Згідно з даними журналістів, ключовою перешкодою є опозиція з боку деяких керівників "Роснефти" і "Лукойлу".

Окрім того, вказано, що існують проблеми з накопиченням коштів для виплат акціонерам "Лукойлу".

У "Роснефти" та "Лукойл" спростували повідомлення про можливе злиття, представник "Роснефти" навіть звинуватив The Wall Street Journal у тому, що стаття журналу "може бути спрямована на створення конкурентних ринкових переваг в інтересах інших учасників ринку".

Як стверджують інсайдери видання, наразі російський диктатор хоче мобілізувати енергетичний сектор для підтримки своїх військових зусиль.

Володимир Путін бачить гіганта, здатного конкурувати з Саудівською Аравією.

На його переконання, суперкомпанія може краще протистояти західним санкціям, які ускладнюють експорт, гальмують нові великі нафтогазові проєкти і скорочують платежі.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін разом зі союзниками наближає жахливий сценарій — політолог
Путін сформував нову вісь зла
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп готує для Путіна дуже поганий сценарій на тлі війни РФ проти України
Трамп
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Навколо прокурора МКС спалахнув скандал — він видав ордер на арешт Путіна
Карім Хан

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?