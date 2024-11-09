Путін планує створити в Росії "суперкомпанію". Про що йдеться

Журналісти дізналися, що наразі Кремль працює над злиттям своїх найбільших нафтових компаній в єдину національну суперкомпанію. Таким чином диктатор Володимир Путіна хоче посилити вплив над енергетичними ринками світу та своєю економікою.
Головні тези:
- Злиття найбільших нафтових компаній Росії може посилити вплив країни на енергетичні ринки світу.
- Опозиція деяких керівників компаній є ключовою перешкодою для здійснення цієї угоди.
- У Росії цю інформацію не хочуть підтверджувати.
Що відомо про нові плани Путіна
Наразі відомо, що офіційна Москва обговорює різні сценарії. Один з них полягає в тому, що гігант "Роснефть" поглине державного виробника "Газпром нефть" — дочірню компанію експортера природного газу "Газпром" — і незалежну компанію "Лукойл".
Варто звернути увагу на те, що усі згадані компанії перебувають під санкціями США.
Якщо таку суперкомпанію дійсно вдасться створити, то вона стане другим за величиною виробником нафти у світі після саудівської Aramco.
За словами журналістів, перемовини між керівниками та урядовцями уже пройшли, однак це ще не означає, що вони досягнуть конкретної угоди.
Чому злиття досі не відбулося
Згідно з даними журналістів, ключовою перешкодою є опозиція з боку деяких керівників "Роснефти" і "Лукойлу".
Окрім того, вказано, що існують проблеми з накопиченням коштів для виплат акціонерам "Лукойлу".
Як стверджують інсайдери видання, наразі російський диктатор хоче мобілізувати енергетичний сектор для підтримки своїх військових зусиль.
Володимир Путін бачить гіганта, здатного конкурувати з Саудівською Аравією.
На його переконання, суперкомпанія може краще протистояти західним санкціям, які ускладнюють експорт, гальмують нові великі нафтогазові проєкти і скорочують платежі.
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