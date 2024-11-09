Путін планує створити в Росії "суперкомпанію". Про що йдеться

Журналісти дізналися, що наразі Кремль працює над злиттям своїх найбільших нафтових компаній в єдину національну суперкомпанію. Таким чином диктатор Володимир Путіна хоче посилити вплив над енергетичними ринками світу та своєю економікою.

Що відомо про нові плани Путіна

Наразі відомо, що офіційна Москва обговорює різні сценарії. Один з них полягає в тому, що гігант "Роснефть" поглине державного виробника "Газпром нефть" — дочірню компанію експортера природного газу "Газпром" — і незалежну компанію "Лукойл".

Варто звернути увагу на те, що усі згадані компанії перебувають під санкціями США.

Якщо таку суперкомпанію дійсно вдасться створити, то вона стане другим за величиною виробником нафти у світі після саудівської Aramco.

За словами журналістів, перемовини між керівниками та урядовцями уже пройшли, однак це ще не означає, що вони досягнуть конкретної угоди.

Спекуляції про злиття і поглинання періодично охоплюють Росію, але за останнє десятиліття не відбулося жодного великого енергетичного обʼєднання, — пише видання. Поширити

Чому злиття досі не відбулося

Згідно з даними журналістів, ключовою перешкодою є опозиція з боку деяких керівників "Роснефти" і "Лукойлу".

Окрім того, вказано, що існують проблеми з накопиченням коштів для виплат акціонерам "Лукойлу".

У "Роснефти" та "Лукойл" спростували повідомлення про можливе злиття, представник "Роснефти" навіть звинуватив The Wall Street Journal у тому, що стаття журналу "може бути спрямована на створення конкурентних ринкових переваг в інтересах інших учасників ринку". Поширити

Як стверджують інсайдери видання, наразі російський диктатор хоче мобілізувати енергетичний сектор для підтримки своїх військових зусиль.

Володимир Путін бачить гіганта, здатного конкурувати з Саудівською Аравією.