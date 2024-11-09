Путин планирует создать в России "суперкомпанию". О чем идет речь

Журналисты узнали, что в настоящее время Кремль работает над слиянием своих крупнейших нефтяных компаний в единую национальную суперкомпанию. Таким образом, диктатор Владимир Путина хочет усилить влияние над энергетическими рынками мира и своей экономикой.

Что известно о новых планах Путина

Пока известно, что официальная Москва обсуждает разные сценарии. Один из них заключается в том, что гигант "Роснефть" поглотит государственного производителя "Газпром нефть" — дочернюю компанию экспортера природного газа "Газпром" — и независимую компанию "ЛУКойл".

Следует обратить внимание на то, что все упомянутые компании находятся под санкциями США.

Если такую суперкомпанию все же удастся создать, она станет вторым по величине производителем нефти в мире после саудовской Aramco.

По словам журналистов, переговоры между руководителями и членами правительства уже прошли, однако это еще не означает, что они достигнут конкретного соглашения.

Спекуляции о слиянии и поглощениях периодически охватывают Россию, но за последнее десятилетие не произошло ни одного крупного энергетического объединения, — пишет издание. Поделиться

Почему слияния до сих пор не произошло

Согласно данным журналистов, ключевым препятствием является оппозиция со стороны некоторых руководителей "Роснефти" и "Лукойла".

Кроме того, указано, что существуют проблемы с накоплением средств для выплат акционерам "Лукойла".

В "Роснефти" и "Лукойле" опровергли сообщения о возможном слиянии, представитель "Роснефти" даже обвинил The Wall Street Journal в том, что статья журнала "может быть направлена на создание конкурентных рыночных преимуществ в интересах других участников рынка". Поделиться

Как утверждают инсайдеры издания, российский диктатор хочет мобилизовать энергетический сектор для поддержки своих военных усилий.

Владимир Путин видит гиганта, способного конкурировать с Саудовской Аравией.