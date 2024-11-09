Путин планирует создать в России "суперкомпанию". О чем идет речь

Журналисты узнали, что в настоящее время Кремль работает над слиянием своих крупнейших нефтяных компаний в единую национальную суперкомпанию. Таким образом, диктатор Владимир Путина хочет усилить влияние над энергетическими рынками мира и своей экономикой.
Главные тезисы
- Слияние крупнейших нефтяных компаний России может усилить влияние страны на энергетические рынки мира.
- Оппозиция некоторых руководителей компаний является ключевым препятствием для этого соглашения.
- В России эту информацию пока не хотят подтверждать.
Что известно о новых планах Путина
Пока известно, что официальная Москва обсуждает разные сценарии. Один из них заключается в том, что гигант "Роснефть" поглотит государственного производителя "Газпром нефть" — дочернюю компанию экспортера природного газа "Газпром" — и независимую компанию "ЛУКойл".
Следует обратить внимание на то, что все упомянутые компании находятся под санкциями США.
Если такую суперкомпанию все же удастся создать, она станет вторым по величине производителем нефти в мире после саудовской Aramco.
По словам журналистов, переговоры между руководителями и членами правительства уже прошли, однако это еще не означает, что они достигнут конкретного соглашения.
Почему слияния до сих пор не произошло
Согласно данным журналистов, ключевым препятствием является оппозиция со стороны некоторых руководителей "Роснефти" и "Лукойла".
Кроме того, указано, что существуют проблемы с накоплением средств для выплат акционерам "Лукойла".
Как утверждают инсайдеры издания, российский диктатор хочет мобилизовать энергетический сектор для поддержки своих военных усилий.
Владимир Путин видит гиганта, способного конкурировать с Саудовской Аравией.
По его убеждению, суперкомпания может лучше противостоять западным санкциям, затрудняющим экспорт.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-