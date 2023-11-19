Путін планує взяти участь в онлайн-саміті G20

Російські ЗМІ пишуть про плани диктатора Володимира Путіна взяти участь у віртуальному саміті G20, який відбудеться 22 листопада.
Що відомо про участь диктатора в саміті G20
Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, Путін, нібито, також візьме участь у заході по лінії ОДКБ у Мінську.
До слова, з моменту видачі МКС ордера на арешт Путіна за депортацію українських дітей у березні цього року, російський диктатор брав участь у великих міжнародних самітах онлайн або зовсім відмовлявся від участі.
Влітку він так і не наважився поїхати на саміт БРІКС у ПАР, а у вересні не поїхав на саміт G20 у Бразилії, навіть попри обіцянки президента да Сільви не заарештовувати його.
З моменту видачі ордера на арешт Путін лише тричі виїжджав за кордон — у Китай, Киргизстан і Казахстан.
Віртуальний саміт G20
Віртуальний саміт G20, який відбудеться 22 листопада, розгляне вплив російсько-української війни й конфлікту між бойовиками руху ХАМАС та Ізраїлем.
На віртуальний саміт запрошені лідери всіх країн-членів G20, включаючи голову Африканського Союзу, а також дев'ять держав-гостей і керівники 11 міжнародних організацій.
Індія головуватиме в G20 до 30 листопада і передасть повноваження Бразилії.
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