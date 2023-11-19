Путін планує взяти участь в онлайн-саміті G20

Російські ЗМІ пишуть про плани диктатора Володимира Путіна взяти участь у віртуальному саміті G20, який відбудеться 22 листопада.

Що відомо про участь диктатора в саміті G20

Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, Путін, нібито, також візьме участь у заході по лінії ОДКБ у Мінську.

До слова, з моменту видачі МКС ордера на арешт Путіна за депортацію українських дітей у березні цього року, російський диктатор брав участь у великих міжнародних самітах онлайн або зовсім відмовлявся від участі.

Влітку він так і не наважився поїхати на саміт БРІКС у ПАР, а у вересні не поїхав на саміт G20 у Бразилії, навіть попри обіцянки президента да Сільви не заарештовувати його.

З моменту видачі ордера на арешт Путін лише тричі виїжджав за кордон — у Китай, Киргизстан і Казахстан.

Віртуальний саміт G20

Віртуальний саміт G20, який відбудеться 22 листопада, розгляне вплив російсько-української війни й конфлікту між бойовиками руху ХАМАС та Ізраїлем.

Очікується, що віртуальний саміт G20 також сприятиме ефективному виконанню різних рішень G20, у тому числі через відповідні національні та міжнародні платформи, – заявили в МЗС. Поширити

На віртуальний саміт запрошені лідери всіх країн-членів G20, включаючи голову Африканського Союзу, а також дев'ять держав-гостей і керівники 11 міжнародних організацій.

Індія головуватиме в G20 до 30 листопада і передасть повноваження Бразилії.