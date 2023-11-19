Путин планирует принять участие в онлайн-саммите G20

Российские СМИ пишут о планах диктатора Владимира Путина поучаствовать в виртуальном саммите G20, который состоится 22 ноября.

Что известно об участии диктатора в саммите G20

Как сообщают пропагандистские СМИ, Путин якобы также примет участие в мероприятии по линии ОДКБ в Минске.

К слову, с момента выдачи МКС ордера на арест Путина за депортацию украинских детей в марте этого года, российский диктатор участвовал в крупных международных саммитах онлайн или совсем отказывался от участия.

Летом он так и не решился поехать на саммит БРИКС в ЮАР, а в сентябре не поехал на саммит G20 в Бразилии, даже несмотря на обещания президента да Сильвы не арестовывать его.

С момента выдачи ордера на арест Путин только трижды уезжал за границу — в Китай, Кыргызстан и Казахстан.

Виртуальный саммит G20

Виртуальный саммит G20, который состоится 22 ноября, рассмотрит влияние российско-украинской войны и конфликт между боевиками движения ХАМАС и Израилем.

Ожидается, что виртуальный саммит G20 также будет способствовать эффективному выполнению различных решений G20, в том числе через соответствующие национальные и международные платформы, – заявили в МИД. Поделиться

На виртуальный саммит приглашены лидеры всех стран-членов G20, включая главу Африканского Союза, а также девять государств-гостей и руководители 11 международных организаций.

Индия будет председательствовать в G20 до 30 ноября и передаст полномочия Бразилии.