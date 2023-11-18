Путин выступил с новым циничным заявлением о войне в Украине

Кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин дерзко соврал, что до 2014 года якобы не планировал нападение на Украину.

Путин снова лжет о вынужденном нападении на Украину

В частности, кремлевский диктатор продолжает цинично врать, что якобы до 2014 года и не мог подумать о войне против Украины.

Мне бы и в голову не могло спасти до 2014 года, что между Украиной и Россией может быть такой конфликт. Если бы мне тогда сказали, я бы спросил: "Вы что, с ума сошли" - нагло заявляет кремлевский диктатор. Поделиться

Он также начал рассуждать о том, что каждый имеет право на собственное мнение (особенно в России), и якобы важнее обращать внимание на действия, а не на слова.

Если человек прямо вредит своей стране и своему народу, например, перечисляет гонорары противнику, то такая деятельность тоже имеет место. Это одна история. А если это просто точка зрения, оценка ситуации – это другая история, – цинично заявляет Путин. Поделиться

Как Кремль душит критику в свой адрес по поводу провалов в войне

По информации аналитиков из Института изучения войны (ISW), Кремль и подконтрольные ему пропагандисты продолжают цинично отвергать критику по поводу провалов российской армии в войне против Украины и призывают граждан РФ к «самоцензуре» и осторожности с заявлениями.

В рамках Международного культурного форума, в котором Путин принял участие 17 ноября в Санкт-Петербурге, диктатор акцентировал внимание, что россияне якобы имеют право выражать собственную точку зрения.

Вероятно, он намекал таким образом войну в Украине.

В то же время Путин подчеркнул, что многие образованные люди не следят за соответствующими событиями, а значит, не понимают полной картины.

В видеоинтервью, опубликованном 17 ноября, Песков также заявил, что во время войны должен быть такой уровень цензуры, который был бы неприемлем в мирное время.

Спикер Путина напомнил, что граница между критикой российских военных и дискредитацией российских вооруженных сил очень тонка, и посоветовал тем, кто хочет "игрово" спекулировать на теме российских военных и критиковать их, "десять раз подумать", прежде чем это сделать.

В то же время Песков, комментируя вопросы предстоящих президентских выборов в РФ, выразил мнение, что "не сомневается" в победе действующего лидера.