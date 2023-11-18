Шольц заявил о готовности к переговорам с Путиным об Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал намерение провести переговоры с кремлевским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным по поводу развязной им преступной войны против Украины.

Что известно о намерениях Шольца говорить с Путиным об Украине

По информации издания Sueddeutsche Zeitung, Шольц отметил, что переговоры будут только тогда иметь смысл и результат, когда кремлевский диктатор изъявит желание действовать в направлении справедливого урегулирования разрешенного преступного конфликта против Украины.

Канцлер Германии призвал Путина сделать первый шаг по урегулированию войны в Украине.

Он должен вывести войска. Однако пока нет никаких признаков того, что это произойдет. Путин не должен добиться успеха в своей цели – использовать силу для аннексии части соседней страны, – подчеркнул Шольц. Поделиться

В последний раз Шольц и Путин разговаривали по телефону 2 декабря прошлого года.

Канцлер неоднократно заявлял, что он принципиально готов к дальнейшим переговорам, но необходимо, чтобы со стороны Путина были заметны сдвиги.

Шольц в очередной раз заверил Украину в том, что помощь в обороне от российского вторжения будут оказывать столько, сколько потребуется.

В Минобороны Эстонии оценили потенциал ВСУ и армии РФ в Украине

По словам главы Минобороны Эстонии Ханно Певкура, украинские военные стали мировыми чемпионами по количеству разных образцов вооружения, умело комбинируемого для ответа на агрессию преступной армии РФ.

По мнению Певкура, украинская армия лучше адаптирована к условиям войны, чем оккупационная российская армия.

Глава Минобороны Эстонии отметил, что ключевым вопросом остается то, сколько вооружений смогут предоставить Украине западные партнеры.

Я также говорил, что украинская армия является чемпионом мира по комбинированию различных образцов вооружения - у вас много военной техники, и вы должны адаптироваться для ее использования, - отметил Певкур. Поделиться

Он отметил, что украинская армия показывает пример адаптации и обучения использованию нового вооружения.

Но мы должны адаптироваться и действовать соответственно. Поэтому я верю, что это тоже месседж, что во время войны украинская армия показала, что она способна адаптироваться. Так что мы более адаптивны, чем Россия? Да, я так считаю. Мы вместе с союзниками. Если сравнить украинского солдата, обученного в западных странах, с российским заключенным, то, очевидно, у вас качество подготовки лучше, – отмечает глава Минобороны Эстонии. Поделиться

По его мнению, преимущество является ключом к успеху в войне, однако у Украины никогда не будет такого количества живой силы, сколько есть у России.

Он подчеркнул, что учитывая это, украинские военные должны быть лучше подготовлены, оснащены и иметь лучшую мотивацию.