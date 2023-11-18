Шольц заявил о готовности к переговорам с Путиным об Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал намерение провести переговоры с кремлевским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным по поводу развязной им преступной войны против Украины.
Что известно о намерениях Шольца говорить с Путиным об Украине
По информации издания Sueddeutsche Zeitung, Шольц отметил, что переговоры будут только тогда иметь смысл и результат, когда кремлевский диктатор изъявит желание действовать в направлении справедливого урегулирования разрешенного преступного конфликта против Украины.
Канцлер Германии призвал Путина сделать первый шаг по урегулированию войны в Украине.
В последний раз Шольц и Путин разговаривали по телефону 2 декабря прошлого года.
Канцлер неоднократно заявлял, что он принципиально готов к дальнейшим переговорам, но необходимо, чтобы со стороны Путина были заметны сдвиги.
Шольц в очередной раз заверил Украину в том, что помощь в обороне от российского вторжения будут оказывать столько, сколько потребуется.
В Минобороны Эстонии оценили потенциал ВСУ и армии РФ в Украине
По словам главы Минобороны Эстонии Ханно Певкура, украинские военные стали мировыми чемпионами по количеству разных образцов вооружения, умело комбинируемого для ответа на агрессию преступной армии РФ.
По мнению Певкура, украинская армия лучше адаптирована к условиям войны, чем оккупационная российская армия.
Глава Минобороны Эстонии отметил, что ключевым вопросом остается то, сколько вооружений смогут предоставить Украине западные партнеры.
Он отметил, что украинская армия показывает пример адаптации и обучения использованию нового вооружения.
По его мнению, преимущество является ключом к успеху в войне, однако у Украины никогда не будет такого количества живой силы, сколько есть у России.
Он подчеркнул, что учитывая это, украинские военные должны быть лучше подготовлены, оснащены и иметь лучшую мотивацию.
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