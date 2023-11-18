Шольц заявив про готовність до переговорів із Путіним стосовно України

Що відомо про наміри Шольца говорити із Путіним про Україну

За інформацією видання Sueddeutsche Zeitung, Шольц зазначив, що переговори лише тоді матимуть сенс і результат, коли кремлівський диктатор виявить бажання діяти у напрямку справедливого врегулювання розв’язаного злочиннного конфлікту проти України.

Канцлер Німеччини закликав Путіна зробити перший крок до врегулювання війни в Україні.

Він повинен вивести війська. Однак наразі немає жодних ознак того, що це станеться. Путін не повинен домогтися успіху у своїй меті - використовувати силу для анексії частини сусідньої країни, - підкреслив Шольц. Поширити

Востаннє Шольц і Путін розмовляли телефоном 2 грудня минулого року.

Канцлер неодноразово заявляв, що він принципово готовий до подальших переговорів, але водночас необхідно, щоб з боку Путіна були помітні зрушення.

Шольц укотре запевнив Україну в тому, що допомогу в обороні від російського вторгнення надаватимуть стільки, скільки буде потрібно.

В Міноборони Естонії оцінили потенціал ЗСУ та армії РФ в Україні

За словами глави Міноборони Естонії Ханно Певкура, українські військові стали світовими чемпіонами за кількістю різних зразків озброєння, яке вміло комбінується для відповіді на агресію злочинної армії РФ.

На переконання Певкура, українська армія краще адаптована до умов війни, ніж окупаційна російська армія.

Глава Міноборони Естонії зазначив, що ключовим питанням залишається те, скільки озброєнь зможуть надати Україні західні партнери.

Я також говорив, що українська армія наразі є чемпіоном світу з комбінування різних зразків озброєння - у вас багато військової техніки, і ви повинні адаптуватися для її використання, - зазначив Певкур. Поширити

Він зауважив, що українська армія показує приклад адаптатиції та навчання використання нового озброєння.

Але ми маємо адаптуватися і діяти відповідно. Тому я вірю, що це також меседж, що під час війни українська армія показала, що вона здатна адаптуватися. То що ми більш адаптивні, ніж Росія? Так, я так вважаю. Ми разом із союзниками. Якщо порівняти українського солдата, навченого в західних країнах, з російським ув'язненим, то, очевидно, у вас якість підготовки краща, - зазначає глава Міноборони Естонії. Поширити

На його думку, перевага є ключем для успіху у війні, однак в України ніколи не буде такої кількості живої сили, скільки є в Росії.

Він підкреслив, що з огляду на це українські військові мають бути краще підготованими, оснащеними та мати кращу мотивацію.