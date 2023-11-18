Путін виступив із новою цинічною заявою стосовно війни в Україні

Кремлівський диктатор і військовий злочинець Володимир Путін зухвало збрехав, що до 2014 року нібито не планував напад на Україну.

Путін знову бреше про вимушений напад на Україну

Зокрема, кремлівський диктатор продовжує цинічно брехати, що нібито до 2014 року і подумати не міг про війну проти України.

Мені б і на думку не могло спасти до 2014 року, що між Україною та Росією може бути такий конфлікт. Якби мені тоді сказали, я б запитав: "Ви що, з глузду з'їхали" - нахабно заявляє кремлівський диктатор. Поширити

Він також почав міркувати з приводу того, що кожен має право на власну думку (особливо в Росії), і нібито важливіше звертати увагу на дії, а не на слова.

Якщо людина прямо шкодить своїй країні та своєму народу, наприклад, перераховує гонорари противнику, така діяльність теж має місце. Це одна історія. А якщо це просто точка зору, оцінка ситуації – це інша історія, - цинічно заявляє Путін. Поширити

Як Кремль душить критику на власну адресу з приводу провалів у війні

За інформацією аналітиків з Інституту вивчення війни (ISW), Кремль та підконтрольні йому пропагандисти продовжують цинічно відкидати критику стосовно провалів російської армії у війні проти України та закликають громадян РФ до “самоцензури” та обережності із заявами.

В рамках Міжнародного культурного форуму, в якому Путін взяв участь 17 листопада в Санкт-Петербурзі, диктатор акцентував, що росіяни нібито мають право висловлювати власну точку зору.

Ймовірно, він натякав таким чином на війну в Україні.

Водночас Путін підкреслив, що багато освічених людей не стежать за відповідними подіями, а отже не розуміють повної картини.

У відеоінтерв'ю, опублікованому 17 листопада, Пєсков також заявив, що під час війни має бути такий рівень цензури, який був би неприйнятним у мирний час.

Речник Путіна нагадав, що межа між критикою російських військових і дискредитацією російських збройних сил дуже тонка, і порадив тим, хто хоче "огульно" спекулювати на темі російських військових і критикувати їх, "десять разів подумати", перш ніж це зробити.

Водночас Пєсков, коментуючи питання майбутніх президентських виборів у РФ, висловив думку, що "не сумнівається" у перемозі чинного лідера.