Путін поглузував над "мирним планом" Трампа і можливістю нападу РФ на Європу

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін висловився про “мирний план” Трампа. Російський диктатор назвав його “набором питань для обговорення”, який містить “смішні пункти”.
Головні тези:
- Путін назвав “мирний план” Трампа “набором питань для обговорення”, назвавши деякі його пункти “смішними”.
- Росія готова обговорювати питання європейської безпеки з Заходом на основі пунктів, які можуть бути включені у майбутні домовленості.
Путін назвав “мирний план” Трампа “набором питань”
Путін глузливо заявив, що жодних проєктів мирного договору щодо України не було, був лише “набір питань для обговорення”.
РФ загалом згодна, що перелік пунктів США щодо України може бути покладено в основу майбутніх домовленостей.
Проєкт плану щодо України потрібно покласти "дипломатичною мовою", зараз деякі пункти звучать смішно, цинічно заявив Путін.
Також Путін лицемірно зазначив, що про ризик нападу Росії на Європу говорять тільки "шахраї", це “брехня і нісенітниці”.
Росія готова зафіксувати, що не має наміру нападати на Європу та готова обговорювати із Заходом питання європейської безпеки та стратегічної стабільності.
