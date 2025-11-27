Путін поглузував над "мирним планом" Трампа і можливістю нападу РФ на Європу

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін висловився про “мирний план” Трампа. Російський диктатор назвав його “набором питань для обговорення”, який містить “смішні пункти”.

Путін назвав “мирний план” Трампа “набором питань”

Путін глузливо заявив, що жодних проєктів мирного договору щодо України не було, був лише “набір питань для обговорення”.

РФ загалом згодна, що перелік пунктів США щодо України може бути покладено в основу майбутніх домовленостей.

Проєкт плану щодо України потрібно покласти "дипломатичною мовою", зараз деякі пункти звучать смішно, цинічно заявив Путін.

Хоча й лицемірно похвалив те, що США загалом враховують позицію Росії. Проте, на думку диктатора РФ,”кожне слово мирного плану щодо України потрібно сісти та серйозно обговорювати”. Поширити

Також Путін лицемірно зазначив, що про ризик нападу Росії на Європу говорять тільки "шахраї", це “брехня і нісенітниці”.