У Путіна відкинули можливість поступок Росії у мирній угоді з Україною

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що вітають американські зусилля з пошуку мирного врегулювання війни РФ проти України, але наголосили, що поступок щодо цього з боку Москви не буде.
Головні тези:
- Міністерство закордонних справ Росії відкинуло можливість поступок РФ у мирній угоді з Україною, підкресливши відданість воєнним цілям.
- Інститут вивчення війни зазначив, що російські чиновники уникли компромісів у мирному процесі з Україною.
Рябков заявив про неможливість поступок РФ Україні у мирній угоді
Ні про які поступки, ні про яку здачу наших підходів до тих ключових моментів вирішення завдань, що стоять перед нами, у тому числі в контексті “СВО”, не може бути й мови, — заявив заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков.
Напередодні американський Інститут вивчення війни (ISW) зазначав, що російські чиновники намагаються приховати небажання Кремля йти на компроміс у питанні миру в Україні і його відданість максималістським вимогам.
За словами президента США, «це стандартна річ у переговорах»
Там додали, що «Кремлю не вдалося сформувати умови для того, щоб російський народ прийняв щось менше, ніж повну перемогу Росії в Україні».
Президент США Дональд Трамп 25 листопада на запитання, на які поступки, як планується в рамках підтримуваного ним мирного процесу, має піти Москва, заявив: «Велика поступка, що вони припинять бої і не забиратимуть більше територій».
У Кремлі заявили 26 листопада, що отримали «останні версії» мирного плану щодо врегулювання війни РФ в Україні, але «серйозного обговорення» щодо цього з американською стороною ще не було.
Трамп напередодні також анонсував переговори свого спецпосланця Стіва Віткоффа з російським президентом Володимиром Путіним у Москві і міністра армії Дена Дрісколла — з українською стороною.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-