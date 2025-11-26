У Путіна відкинули можливість поступок Росії у мирній угоді з Україною
Рябков
Джерело:  Радіо Свобода

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що вітають американські зусилля з пошуку мирного врегулювання війни РФ проти України, але наголосили, що поступок щодо цього з боку Москви не буде.

  • Міністерство закордонних справ Росії відкинуло можливість поступок РФ у мирній угоді з Україною, підкресливши відданість воєнним цілям.
  • Інститут вивчення війни зазначив, що російські чиновники уникли компромісів у мирному процесі з Україною.

Рябков заявив про неможливість поступок РФ Україні у мирній угоді

Ні про які поступки, ні про яку здачу наших підходів до тих ключових моментів вирішення завдань, що стоять перед нами, у тому числі в контексті “СВО”, не може бути й мови, — заявив заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков.

Напередодні американський Інститут вивчення війни (ISW) зазначав, що російські чиновники намагаються приховати небажання Кремля йти на компроміс у питанні миру в Україні і його відданість максималістським вимогам.

За словами президента США, «це стандартна річ у переговорах»

Постійне публічне неприйняття кремлівськими чиновниками мирних планів, запропонованих США й Україною, та неодноразові заяви про «першопричини» війни демонструють, що Кремль залишається відданим своїм початковим воєнним цілям 2021 і 2022 років, — наголосили в Інституті вивчення війни.

Там додали, що «Кремлю не вдалося сформувати умови для того, щоб російський народ прийняв щось менше, ніж повну перемогу Росії в Україні».

Президент США Дональд Трамп 25 листопада на запитання, на які поступки, як планується в рамках підтримуваного ним мирного процесу, має піти Москва, заявив: «Велика поступка, що вони припинять бої і не забиратимуть більше територій».

У Кремлі заявили 26 листопада, що отримали «останні версії» мирного плану щодо врегулювання війни РФ в Україні, але «серйозного обговорення» щодо цього з американською стороною ще не було.

В Абу-Дабі мирний план не обговорювали. Мирний план ще взагалі детально ні з ким не обговорювався. Ми його бачили, нам його передали, але обговорення ще не було, — сказав радник Путіна Юрій Ушаков. Він додав, що план передали неофіційними каналами.

Трамп напередодні також анонсував переговори свого спецпосланця Стіва Віткоффа з російським президентом Володимиром Путіним у Москві і міністра армії Дена Дрісколла — з українською стороною.

