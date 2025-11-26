У Путина отвергли возможность уступок России в мирном соглашении с Украиной

В Министерстве иностранных дел России заявили, что приветствуют американские усилия по поиску мирного урегулирования войны РФ против Украины, но подчеркнули, что уступок по этому поводу со стороны Москвы не будет.

Рябков заявил о невозможности уступок РФ Украине в мирном соглашении

Ни о каких уступках, ни о какой сдаче наших подходов к тем ключевым моментам решения стоящих перед нами задач, в том числе в контексте СВО, не может быть и речи, — заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Накануне американский Институт изучения войны (ISW) отмечал, что российские чиновники пытаются скрыть нежелание Кремля идти на компромисс по вопросу мира в Украине и его приверженность максималистским требованиям.

По словам президента США, «это стандартная вещь в переговорах»

Постоянное публичное неприятие кремлевскими чиновниками мирных планов, предложенных США и Украиной, и неоднократные заявления о «первопричинах» войны демонстрируют, что Кремль остается преданным своим начальным военным целям 2021 и 2022 годов, отметили в Институте изучения войны. Поделиться

Там добавили, что «Кремлю не удалось сформировать условия для того, чтобы русский народ принял нечто меньшее, чем полную победу России в Украине».

Президент США Дональд Трамп 25 ноября на вопрос, на какие уступки, как планируется в рамках поддерживаемого им мирного процесса, должна пойти Москва, заявил: "Большая уступка, что они прекратят бои и не будут забирать больше территорий".

В Кремле заявили 26 ноября, что получили «последние версии» мирного плана по урегулированию войны РФ в Украине, но «серьезного обсуждения» по этому поводу с американской стороной еще не было.

В Абу-Даби мирный план не обсуждали. Мирный план еще вообще подробно ни с кем не обсуждался. Мы его видели, нам его передали, но обсуждения еще не было, — сказал советник Путина Юрий Ушаков. Он добавил, что план был передан неофициальными каналами. Поделиться

Трамп накануне также анонсировал переговоры своего спецпосланника Стива Виткоффа с российским президентом Владимиром Путиным в Москве и министра армии Дэна Дрисколла с украинской стороной.