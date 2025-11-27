Путин посмеялся над "мирным планом" Трампа и возможностью нападения РФ на Европу

Нелегитимный президент России Владимир Путин высказался о "мирном плане" Трампа. Российский диктатор назвал его "набором вопросов для обсуждения", содержащим "смешные пункты".

Путин назвал "мирный план" Трампа "набором вопросов"

Путин насмешливо заявил, что никаких проектов мирного договора по Украине не было, был только набор вопросов для обсуждения.

РФ в целом согласна, что перечень пунктов США по Украине может быть положен в основу будущих договоренностей.

Проект плана по Украине нужно положить на "дипломатическом языке", сейчас некоторые пункты звучат смешно, цинично заявил Путин.

Хотя лицемерно похвалил то, что США в целом учитывают позицию России. Однако, по мнению диктатора РФ, "каждое слово мирного плана по Украине нужно сесть и серьезно обсуждать".

Также Путин лицемерно отметил, что о риске нападения России на Европу говорят только "мошенники", это "ложь и чепуха".