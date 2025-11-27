Путин посмеялся над "мирным планом" Трампа и возможностью нападения РФ на Европу

Нелегитимный президент России Владимир Путин высказался о "мирном плане" Трампа. Российский диктатор назвал его "набором вопросов для обсуждения", содержащим "смешные пункты".
Главные тезисы
- Путин высмеял “мирный план” Трампа, называя его “набором вопросов для обсуждения”.
- Россия отрицает возможность нападения на Европу и готова обсудить вопросы безопасности с Западом.
- Путин подчеркнул необходимость серьезного обсуждения каждого слова 'мирного плана' и отметил лицемерие в подходе США.
Путин назвал "мирный план" Трампа "набором вопросов"
Путин насмешливо заявил, что никаких проектов мирного договора по Украине не было, был только набор вопросов для обсуждения.
РФ в целом согласна, что перечень пунктов США по Украине может быть положен в основу будущих договоренностей.
Проект плана по Украине нужно положить на "дипломатическом языке", сейчас некоторые пункты звучат смешно, цинично заявил Путин.
Также Путин лицемерно отметил, что о риске нападения России на Европу говорят только "мошенники", это "ложь и чепуха".
Россия готова зафиксировать, что не намерена нападать на Европу и готова обсуждать с Западом вопросы европейской безопасности и стратегической стабильности.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-