Путин посмеялся над "мирным планом" Трампа и возможностью нападения РФ на Европу
Путин посмеялся над "мирным планом" Трампа и возможностью нападения РФ на Европу

Путин
Источник:  online.ua

Нелегитимный президент России Владимир Путин высказался о "мирном плане" Трампа. Российский диктатор назвал его "набором вопросов для обсуждения", содержащим "смешные пункты".

Главные тезисы

  • Путин высмеял “мирный план” Трампа, называя его “набором вопросов для обсуждения”.
  • Россия отрицает возможность нападения на Европу и готова обсудить вопросы безопасности с Западом.
  • Путин подчеркнул необходимость серьезного обсуждения каждого слова 'мирного плана' и отметил лицемерие в подходе США.

Путин назвал "мирный план" Трампа "набором вопросов"

Путин насмешливо заявил, что никаких проектов мирного договора по Украине не было, был только набор вопросов для обсуждения.

РФ в целом согласна, что перечень пунктов США по Украине может быть положен в основу будущих договоренностей.

Проект плана по Украине нужно положить на "дипломатическом языке", сейчас некоторые пункты звучат смешно, цинично заявил Путин.

Хотя лицемерно похвалил то, что США в целом учитывают позицию России. Однако, по мнению диктатора РФ, "каждое слово мирного плана по Украине нужно сесть и серьезно обсуждать".

Также Путин лицемерно отметил, что о риске нападения России на Европу говорят только "мошенники", это "ложь и чепуха".

Россия готова зафиксировать, что не намерена нападать на Европу и готова обсуждать с Западом вопросы европейской безопасности и стратегической стабильности.

