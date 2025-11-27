Путин лживо похвастался успехами "СВО" в Украине — видео

Нелегитимный президент России Владимир Путин заявил, что "боевые действия в Украине прекратятся, когда Вооруженные силы Украины покинут занятые ими территории на Донбассе". Также российский диктатор лживо похвастался вымышленными успехами армии РФ в войне против Украины.
Главные тезисы
- Путин лживо похвастался вымышленными успехами армии РФ в войне против Украины.
- Дезертирство в украинской армии становится серьезной проблемой, в то время как Вооруженные Силы России угрожают обвалом фронта на юге Украины.
- Российский диктатор придумал новые военные успехи России, представив ложные сведения о действиях ВСУ и потерях войск.
Путин придумал новые военные успехи России в войне против Украины
Об этом Путин говорил во время государственного визита в Кыргызстан.
Войска Украины уйдут с занятых ими территорий — тогда и прекратятся боевые действия. Не пойдут — тогда мы добьемся этого боевыми действиями, — угрожает диктатор.
Также Путин рассказал, что якобы ВСУ в октябре потеряли 47 тыс. человек в войне против РФ.
Дезертирство в ВСУ очень велико, об этом говорят и западные СМИ, и с этим вряд ли Киев может что-то сделать, — цинично заявил Путин.
Еще лживые заявления российского диктатора по поводу "успехов СВО":
Главная проблема для ВСУ заключается в растущем разрыве между количеством новобранцев и потерями, минус 10-15 тыс. в месяц.
3,5 тыс. украинских военных заблокированы на левом берегу Оскола, некоторые уже "выглядят, как бомжи";
Красноармейск и Димитров полностью окружены;
Волчанск почти полностью в руках ВС РФ;
В Северском ВС РФ заняли 1,7 тыс. зданий из 8 тыс;
ВС РФ пробиваются ударными темпами по северу Запорожской области, подошли к Гуляйполю и пойдут дальше;
В ВСУ возможен обвал фронта в Запорожском направлении;
ВСУ в районе Красноармейска теряют наиболее боеспособные части.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-