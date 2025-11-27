Путин лживо похвастался успехами "СВО" в Украине — видео
Путин лживо похвастался успехами "СВО" в Украине — видео

Путин
Источник:  online.ua

Нелегитимный президент России Владимир Путин заявил, что "боевые действия в Украине прекратятся, когда Вооруженные силы Украины покинут занятые ими территории на Донбассе". Также российский диктатор лживо похвастался вымышленными успехами армии РФ в войне против Украины.

Главные тезисы

  • Путин лживо похвастался вымышленными успехами армии РФ в войне против Украины.
  • Дезертирство в украинской армии становится серьезной проблемой, в то время как Вооруженные Силы России угрожают обвалом фронта на юге Украины.
  • Российский диктатор придумал новые военные успехи России, представив ложные сведения о действиях ВСУ и потерях войск.

Путин придумал новые военные успехи России в войне против Украины

Об этом Путин говорил во время государственного визита в Кыргызстан.

Войска Украины уйдут с занятых ими территорий — тогда и прекратятся боевые действия. Не пойдут — тогда мы добьемся этого боевыми действиями, — угрожает диктатор.

Также Путин рассказал, что якобы ВСУ в октябре потеряли 47 тыс. человек в войне против РФ.

Положительная динамика сохраняется по всем направлениям СВО, и темп наступления увеличивается.

Дезертирство в ВСУ очень велико, об этом говорят и западные СМИ, и с этим вряд ли Киев может что-то сделать, — цинично заявил Путин.

Еще лживые заявления российского диктатора по поводу "успехов СВО":

  • Главная проблема для ВСУ заключается в растущем разрыве между количеством новобранцев и потерями, минус 10-15 тыс. в месяц.

  • 3,5 тыс. украинских военных заблокированы на левом берегу Оскола, некоторые уже "выглядят, как бомжи";

  • Красноармейск и Димитров полностью окружены;

  • Волчанск почти полностью в руках ВС РФ;

  • В Северском ВС РФ заняли 1,7 тыс. зданий из 8 тыс;

  • ВС РФ пробиваются ударными темпами по северу Запорожской области, подошли к Гуляйполю и пойдут дальше;

  • В ВСУ возможен обвал фронта в Запорожском направлении;

  • ВСУ в районе Красноармейска теряют наиболее боеспособные части.

