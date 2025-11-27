Путин лживо похвастался успехами "СВО" в Украине — видео

Нелегитимный президент России Владимир Путин заявил, что "боевые действия в Украине прекратятся, когда Вооруженные силы Украины покинут занятые ими территории на Донбассе". Также российский диктатор лживо похвастался вымышленными успехами армии РФ в войне против Украины.

Путин придумал новые военные успехи России в войне против Украины

Об этом Путин говорил во время государственного визита в Кыргызстан.

Войска Украины уйдут с занятых ими территорий — тогда и прекратятся боевые действия. Не пойдут — тогда мы добьемся этого боевыми действиями, — угрожает диктатор.

Также Путин рассказал, что якобы ВСУ в октябре потеряли 47 тыс. человек в войне против РФ.

Положительная динамика сохраняется по всем направлениям СВО, и темп наступления увеличивается. Поделиться

Дезертирство в ВСУ очень велико, об этом говорят и западные СМИ, и с этим вряд ли Киев может что-то сделать, — цинично заявил Путин.

Еще лживые заявления российского диктатора по поводу "успехов СВО":