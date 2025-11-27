Путін брехливо похизувався успіхами "СВО" в Україні — відео

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін заявив, що "бойові дії в Україні припиняться, коли Збройні сили України покинуть зайняті ними території на Донбасі". Також російський диктатор брехливо похвалився вигаданими успіхами армії РФ у війні проти України.

Путін вигадав нові військові успіхи Росії у війні проти України

Про це Путін казав під час державного візиту до Киргизстану.

Війська України підуть з зайнятих ними територій – тоді і припиняться бойові дії. Не підуть – тоді ми доб'ємося цього бойовими діями, - погрожує диктатор.

Також Путін розказав, що нібито ЗСУ у жовтні втратили 47 тис осіб у війні проти РФ.

Позитивна динаміка зберігається у всіх напрямках СВО, і темп наступу збільшується. Поширити

Дезертирство у ЗСУ дуже велике, про це говорять і західні ЗМІ, і з цим навряд чи Київ може щось вдіяти, - цинічно заявив Путін.

Ще брехливі заяви російського диктатора щодо “успіхів СВО”: