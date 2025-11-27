Путін брехливо похизувався успіхами "СВО" в Україні — відео

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін заявив, що "бойові дії в Україні припиняться, коли Збройні сили України покинуть зайняті ними території на Донбасі". Також російський диктатор брехливо похвалився вигаданими успіхами армії РФ у війні проти України.
Головні тези:
- Путін брехливо похвалився успіхами Російських Збройних сил у війні проти України.
- Дезертирство в українській армії стає серйозною проблемою.
- ЗС РФ продовжують просуватися на південь України, загрожуючи обвалом фронту.
Путін вигадав нові військові успіхи Росії у війні проти України
Про це Путін казав під час державного візиту до Киргизстану.
Війська України підуть з зайнятих ними територій – тоді і припиняться бойові дії. Не підуть – тоді ми доб'ємося цього бойовими діями, - погрожує диктатор.
Також Путін розказав, що нібито ЗСУ у жовтні втратили 47 тис осіб у війні проти РФ.
Дезертирство у ЗСУ дуже велике, про це говорять і західні ЗМІ, і з цим навряд чи Київ може щось вдіяти, - цинічно заявив Путін.
Ще брехливі заяви російського диктатора щодо “успіхів СВО”:
Головна проблема для ЗСУ полягає у зростаючому розриві між кількістю новобранців та втратами, мінус 10-15 тис. на місяць.
3,5 тис. українських військових заблоковано на лівому березі Оскола, дехто вже "виглядає, як бомжі";
Червоноармійськ та Димитрів повністю оточені;
Вовчанськ майже повністю в руках ЗС РФ;
У Сіверську ЗС РФ зайняли 1,7 тис. будівель з 8 тис;
ВС РФ пробиваються ударними темпами по півночі Запорізької області, підійшли до Гуляйполя і підуть далі;
У ЗСУ можливий обвал фронту на Запорізькому напрямку;
ЗСУ в районі Червоноармійська втрачають найбільш боєздатні частини.
