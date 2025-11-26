"Не має шансів". Мерц звернувся до Путіна з попередженням

Німецький лідер Фрідріх Мерц під час виступу у Бундестазі публічно звернувся до російського диктатора Володимира Путіна та наголосив: Росія більше не має жодного шансу на перемогу у війні проти України.

Мерц не вірить у перемогу Росії

За словами канцлера, збереження миру в Європі — це один з головних принципів роботи його команди.

Саме тому Мерц пообіцяв, що буде робити все можливе для завершення російський війни, однак не допустить “капітуляції” України.

На його переконання, без чіткої спільної позиції Києва та Брюсселя не буде основи для справжнього, тривалого миру.

Німецький лідер підтримує намагання президента США Дональда Трампа завершити війну, однак є нюанс.

Мерц хоче, щоб майбутнє Європи ніхто не вирішував без її відома, адже вона є потужним геополітичним гравцем.

Канцлер вкотре нагадав, що країна-агресорка РФ могла б закінчити війну за лічені хвилини, якби дійсно цього хотіла.

Німецький лідер публічно пообіцяв, що Берлін буде підтримувати Україну "якнайдовше", а також схвалить ініціативу використання заморожених російських активів, "доступних для цієї мети".