Українські війська атакували військовий завод у Чувашії — фотодоказ
Україна
Українські війська атакували військовий завод у Чувашії — фотодоказ

Генштаб ЗСУ
Що відомо про нові успіхи Сил оборони України
26 листопада Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що Сили оборони України завдавали результативних ударів по військових цілях та об’єктах ВПК країни-агресорки Росії. Вибухи гриміли не лише на території ворога, а й у межах ТОТ України.

Головні тези:

  • Під удари України потрапив завод "ВНИИР-Прогресс".
  • Також у зоні ураження опинився командний пункт одного з підрозділів зі складу 58-ї загальновійськової армії РФ.

Що відомо про нові успіхи Сил оборони України

Уночі 26 листопада українські захисники завдали потужного удару по російському заводу із виготовлення навігаційного обладнання та комплектуючих до крилатих і балістичних ракет "ВНИИР-Прогресс".

Що важливо розуміти, він знаходиться аж в Чебоксарах, республіка Чувашія.

На тлі української атаки не лише лунали гучні вибухи, а й почалася масштабна пожежа.

Завод "ВНИИР-Прогресс" займається виробництвом ГНСС-приймачів та антен для супутникових систем GLONASS, GPS і Galileo, зокрема модулів типу "Комета", що застосовуються у дронах-камікадзе типу Shahed, а також у ракетах комплексів "Іскандер-М", "Калібр", модулях УМПК для авіабомб.

Наслідки цієї “бавовни” наразі уточнюють й будуть оголошені згодом.

Ба більше, вказано, що під удари українських дронів потрапили:

  • командний пункт одного з підрозділів зі складу 58-ї загальновійськової армії РФ, зенітний ракетний комплекс "Тор-М1" у Маріуполі,

  • склади боєприпасів бригадного рівня в Очеретиному і Кам’янці на ТОТ Донеччини,

  • місце зосередження особового складу противника на Покровському напрямку.

Сили оборони України продовжують реалізувати заходи, спрямовані на припинення збройної агресії рф проти України, нищать ворога, його техніку й озброєння.

