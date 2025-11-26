Українські війська атакували військовий завод у Чувашії — фотодоказ

26 листопада Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що Сили оборони України завдавали результативних ударів по військових цілях та об’єктах ВПК країни-агресорки Росії. Вибухи гриміли не лише на території ворога, а й у межах ТОТ України.
Головні тези:
- Під удари України потрапив завод "ВНИИР-Прогресс".
- Також у зоні ураження опинився командний пункт одного з підрозділів зі складу 58-ї загальновійськової армії РФ.
Що відомо про нові успіхи Сил оборони України
Уночі 26 листопада українські захисники завдали потужного удару по російському заводу із виготовлення навігаційного обладнання та комплектуючих до крилатих і балістичних ракет "ВНИИР-Прогресс".
Що важливо розуміти, він знаходиться аж в Чебоксарах, республіка Чувашія.
На тлі української атаки не лише лунали гучні вибухи, а й почалася масштабна пожежа.
Наслідки цієї “бавовни” наразі уточнюють й будуть оголошені згодом.
Ба більше, вказано, що під удари українських дронів потрапили:
командний пункт одного з підрозділів зі складу 58-ї загальновійськової армії РФ, зенітний ракетний комплекс "Тор-М1" у Маріуполі,
склади боєприпасів бригадного рівня в Очеретиному і Кам’янці на ТОТ Донеччини,
місце зосередження особового складу противника на Покровському напрямку.
