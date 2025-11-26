Українські війська атакували військовий завод у Чувашії — фотодоказ

26 листопада Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що Сили оборони України завдавали результативних ударів по військових цілях та об’єктах ВПК країни-агресорки Росії. Вибухи гриміли не лише на території ворога, а й у межах ТОТ України.

Що відомо про нові успіхи Сил оборони України

Уночі 26 листопада українські захисники завдали потужного удару по російському заводу із виготовлення навігаційного обладнання та комплектуючих до крилатих і балістичних ракет "ВНИИР-Прогресс".

Що важливо розуміти, він знаходиться аж в Чебоксарах, республіка Чувашія.

На тлі української атаки не лише лунали гучні вибухи, а й почалася масштабна пожежа.

Завод "ВНИИР-Прогресс" займається виробництвом ГНСС-приймачів та антен для супутникових систем GLONASS, GPS і Galileo, зокрема модулів типу "Комета", що застосовуються у дронах-камікадзе типу Shahed, а також у ракетах комплексів "Іскандер-М", "Калібр", модулях УМПК для авіабомб. Поширити

Наслідки цієї “бавовни” наразі уточнюють й будуть оголошені згодом.

Ба більше, вказано, що під удари українських дронів потрапили:

командний пункт одного з підрозділів зі складу 58-ї загальновійськової армії РФ, зенітний ракетний комплекс "Тор-М1" у Маріуполі,

склади боєприпасів бригадного рівня в Очеретиному і Кам’янці на ТОТ Донеччини,

місце зосередження особового складу противника на Покровському напрямку.